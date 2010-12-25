台湾南北五都体制正式生效

Image caption 新的都會開始生效，民眾和政府都需要經過一段磨合期。

台灣地方政府的五都改制從周六（12月25日）起正式生效，五個都會區的人口約佔台灣總人口的六成。

這五都從北到南分別是台北市，新北市，台中市，台南市以及高雄市，在改制後其體制上都屬於直轄市。

除了台北市與新北市維持其原有規模外，台中市，台南市以及高雄市都是並入原本的台中縣，台南縣以及高雄縣。

在五都剛當選的市長與議員就職後，舉行議員間的議長與副議長選舉，議長選舉並不涉及民眾投票，而由議員間彼此互選。

此前的五都選舉中執政的國民黨與在野民進黨得到的議員總席次相當，在五都中國民黨取得北中三席，民進黨則取得南部兩席。

原計劃改變

此一體制上的改變被認為涉及了執政黨的選舉考慮，總統馬英九原本計劃的改制是台北，台中以及高雄縣市合併，建立北中南三大都會區。

但在選舉策略的考慮下，台北縣被單獨升格為新北市，也將台南縣市合併原本規劃的大縣改為直轄市。

其原本的計劃是在北中南成立三大生活圈，作為區域內領頭羊角色，並且緩和區域發展失衡問題。

未來發展

內政部說，在五都上路後下一步將通過這五個直轄市形成三大生活圈，七大區域的目標。

以台灣的區域發展來說，台北市居各城市之首，其分配的預算最多基礎建設也最完善，以地產價格來說在近年一波炒房下是其它城市的數倍之多。

在改制後對原本五個地區的民眾生活並無立即性影響，但涉及了若干法律文件的改變，比如身份證與門牌地址的改變。

內政部說，民眾原本的身份證暫時不必換發，仍可繼續使用。