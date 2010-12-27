德拟建网络防卫中心应对中国黑客威胁

2010年12月27日

圖像加註文字， 中國當局稱在全國逮捕了460多名黑客。

德國計劃在2011年建立一個國家網絡防衛中心，以應對政府機構不斷遭受的網絡攻擊，其中絕大多數源自中國。

德國內政部發言人帕裏斯周一（27日）表示，政府在2009年只記錄了900次網絡攻擊，而在2010年上半年已經記錄了1600次電子攻擊，此外還有大量沒有記錄在案的攻擊。

帕裏斯指出，「絕大多數網絡攻擊源自中國。」

他說，德國作為一個工業化國家，技術發展很先進，因此對於網絡攻擊者來說是一個很有吸引力的目標。

帕裏斯沒有就未來建立網絡防衛中心的計劃提供任何細節，不過他說這個中心由政府專家和情報機構成員組成，並於企業界密切合作。

中國官方說，儘管西方多次指責中國網絡黑客攻擊西方目標，但很多惡意攻擊並非源自中國，而是源自海外。

逮捕黑客

但是中國公安部最近披露，從今年1月至11月底，中國警方在全國一共破獲和處理了180起網絡攻擊事件，逮捕了460多名黑客。

中國還表示：目前中國網絡黑客攻擊破壞活動形勢仍然非常嚴峻，境內黑客攻擊破壞活動仍然處於高發狀態。

維基解密網站最新披露的美國外交電文稱，中共中央政治局一名官員在今年早些時候主使對互聯網搜索引擎谷歌策動黑客攻擊。

其中一份電文引述「熟知情況的聯絡人」稱，有關攻擊「100%出於政治目的」。