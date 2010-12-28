韩寒发博文确认《独唱团》团队解散

Image caption 韓寒是中國最著名的80後作家之一

中國作家韓寒星期二（12月28日）發表博客，證實由其擔綱主編的雜誌《獨唱團》團隊解散。

韓寒星期二凌晨3點39分在新浪博客發表題為《後會有期》的博文，稱「由於我能力有限，《獨唱團》的第二期乃至未來各期均無法出版，所以特此宣佈獨唱團之團隊解散」。

關於《獨唱團》正式解散的消息是由其主編馬一木最早於星期一（12月27日）在微博上透露的，

有讀者在互聯網對《獨唱團》停刊表示失望，但表示會繼續支持韓寒的團隊，期待他們回歸的一天。

刊號問題

作為備受關注的80後作家，韓寒在今年7月推出了文學雜誌《獨唱團》，首期銷售了150萬冊。

而之後第二期的上市日期卻一再推遲。直到團隊解散的消息傳出。

解散消息一傳出，就有業內人士猜測，無法拿到正式刊號可能是《獨唱團》解散的根本原因。

韓寒在博客上證實了為《獨唱團》作正規刊物化努力的失敗，並特別強調「確非新聞出版單位或者宣傳單位施加壓力」。

《獨唱團》第一期也是幾易出版社後才最終以書代刊出版。

關於善後處理，韓寒表示，《獨唱團》將全薪供養團隊所有員工半年，所有已選稿件仍將支付稿酬。