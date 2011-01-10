劳斯莱斯在中国销量猛增

Image caption 印度和中國是萊斯萊斯在亞洲的主要市場

勞斯萊斯轎車銷售在世界汽車市場不景氣的時候能夠一枝獨秀，主要歸功於新款車型古斯特。勞斯萊斯在中國的銷售去年增長了800%，超出所有預期。

諸如勞斯萊斯這樣的超豪華品牌轎車總是不能避免一個問題，即在經濟不景氣的時候如何能夠在宣揚豪華轎車平穩輕鬆的性能的同時又讓車的主人看起來不那麼張揚，可望不可及。

勞斯萊斯最新款售價16萬5千英鎊的古斯特（Ghost）車型提供了解決上述問題的辦法。古斯特比售價23萬5千英鎊的幻影車型更小，也不那麼張揚。

在全球汽車銷售不景氣的情況下，英國萊斯萊斯車銷售量增加了150%，其中主要歸功於古斯特型車的銷售。該款車佔勞斯萊斯總銷量的3/4。

即使在美國，勞斯萊斯過去一年的銷量也增加了22%，不過勞斯萊斯的總裁穆勒·奧特沃斯仍然說在北美勞斯萊斯的銷售不如人意。

雖然轎車市場不景氣，但勞斯萊斯仍然想方設法提高效率。在2010年銷售取得良好成績的情況下，勞斯萊斯把未來的銷量增長的焦點放在亞洲。

穆勒·奧特沃斯說，亞洲經濟恢復良好，勞斯萊斯在中國、印度和澳大利亞都取得良好的銷售成績。萊斯勞斯去年在中國的銷量增加了800%，超出了所有的預期。

儘管勞斯萊斯轎車的客戶對燃耗效率並不十分關注，但是勞斯萊斯還是十分重視二氧化碳排放的辯論。該公司關注新型引擎的開發，以適應將來客戶環保態度的轉變。

勞斯萊斯是德國BMW公司的子公司，而BMW公司的柴油發動機效率在世界所有製造商中名列前茅。因此如果勞斯萊斯決定在新車型中使用柴油發動機，它將處於十分有利的位置。

穆勒·奧特沃斯解釋說，該公司的主要市場在美國和亞洲，而這兩個地方都不是大量需求柴油發動機的市場，但他堅持認為，柴油發動機是能夠為勞斯萊斯轎車提供最合適動力的發動機。