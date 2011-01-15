基辛格：中美两国要避免重陷冷战

Image caption 基辛格撰文稱大國崛起不一定伴隨衝突

中國領導人胡錦濤下周到訪華盛頓之前，美國許多重要人物就兩國關係發表看法。在中美建交中起到關鍵作用的美國前國務卿基辛格星期五（14日）在《華盛頓郵報》發表文章，呼籲兩國避免再次陷入冷戰。

他在文章中說，"我遇到的大多數政府以外的中國人和政府中的一些人，似乎都確信美國想遏制中國，制止其崛起。美國一些戰略思想家也要求關注中國經濟在全球影響力的增加以及中國不斷增長的軍力。"

但是，基辛格警告兩國不要重回冷戰，"當核擴散，環境，能源和氣候等問題需要一個全面的全球解決方案之際，雙方之間的冷戰將導致國際社會必須選擇站在哪一邊，將分歧擴展到各個地區的內部政治中。"

他說，一個國家的崛起並不一定伴隨衝突。"20世紀的美國就是一個例子，一個國家可以不需與當時佔主導地位的國家發生衝突就可以強大起來。"

基辛格在文章分析了美中兩國各自的心理狀態。

"美國做事一貫的態度是它覺得自己可以隨意參加或撤出國際事務。而對中國來說，過去是沒有主權平等這樣的概念。直到19世紀末，中國一直把外國看成蠻夷。在歐洲軍隊打開中國大門前，中國從沒有遇到過可以和自己相比的國家。中國直到1861年才建立外交部門，而那時也只是主要用以對付殖民入侵者。"

此外，兩國對處理問題的方式也不同。

他說，"美國發現大多數問題是可以解決的。中國則傾向認為幾乎沒有問題可以有最終的解決方案。美國的辦法是解決問題。中國則願意控制矛盾，不承認問題是可以解決的。"

基辛格在文章的末尾表示，中美兩國關係的現實是「雙方都無法戰勝對方，而雙方如果發生衝突，將耗盡各自的國力」。

他對胡奧峰會的期望是「其目的應該是創造一個尊重與合作的傳統，以便他們未來的接班人繼續認為把建立世界新秩序當作兩國共同的工作是符合他們利益的。」