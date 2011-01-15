美台因瘦肉精再次掀起牛肉风波

Image caption 美國牛肉在台灣銷量不小，但是也有店家標明不使用美國牛肉。

由於美國出口到台灣的牛肉被查出含有台灣禁用的瘦肉精，雙方為此起了嚴重的爭執。

美國的貿易代表署和美國在台協會說，世衛組織和聯合國糧農組織都認定允許瘦肉精在肉類中的殘留量為10億分之1（MRL）。

在台協會發言人萬德福（Chris Kavanagh）還表示，瘦肉精已經確定是安全用藥，美國、韓國、澳大利亞等20多個國家都允許肉類中瘦肉精含量不超過MRL規定。

他說，台灣也曾經向世貿組織表示，將會採用MRL標凖。

不能查出

負責指定標凖的台灣衛生署說，沒有訂出殘留標凖，也就是說不能檢驗出含有瘦肉精，強調「這是規定」。

據稱，台灣也曾經考慮制定瘦肉精殘留含量，但是受到了台灣養豬業者團體的反對。

而且瘦肉精在台灣也沒有完成動物使用藥物的申請。

數家販售美國牛肉的大型商家則是已經將美國牛肉下架、暫停出售。

禁用藥物

瘦肉精是萊克多巴胺（Ractopamine）及克倫特羅（Clenbuterol）等藥物的統稱，家禽和家畜服用後，可以增加瘦肉比例。

但是考慮超量瘦肉精對人體會帶來副作用，對健康造成影響，非主要牛肉生產國對瘦肉精並沒有一致的規定。

美國在2003年發現瘋牛病之後，台灣便禁止美國牛肉進口，一直到2010年才在有嚴格條件之下恢復。

當時美國牛肉進口的問題不但在台灣是政治重大議題，也升高成為影響美台之間關係的問題。