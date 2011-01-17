胡佳妻子再次为丈夫申请保外就医

Image caption 胡佳預定今年6月刑滿出獄。

中國維權人士胡佳的妻子曾金燕再次為丈夫申請保外就醫。曾金燕稱，胡佳近日的健康情況惡化。

曾金燕星期一（1月17日）向北京市監獄管理局遞交了申請書，當中提到獄中醫生建議議胡佳接受手術切除結石，但監獄無法滿足動手術的有關條件。

胡佳在2008年被當局以「煽動顛覆國家政權罪」判處有期徒刑三年半，預定今年6月底刑滿出獄。

曾金燕對BBC中文網說，她至今已經提出了七次申請，雖然丈夫快將刑滿，但多拖一天，對其身體傷害就會增加。

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據曾金燕在其博客貼出的申請書所說，她在上星期五（14日）例常到監獄探望胡佳，談話間他突然臉色蒼白，嘴唇發白，頭上冒汗，並向妻子表示左面腹部疼痛。

曾金燕對BBC中文網說，胡佳後來被送往監獄醫院，她後來收到了監獄短訊平台發來的信息，說胡佳的腹疼已經緩解，但病因不明。

胡佳在入獄前已經患有肝硬化。曾金燕要求監獄方面向胡佳本人提供入獄以來的所有醫療報告，並允許胡佳保外就醫，接受治療。