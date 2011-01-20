台湾：感谢奥巴马提“台湾关系法”

Image caption 中美雙方發表的聯合聲明說雙方都強調台灣在美中關係的重要性

美國總統奧巴馬在同中國國家主席胡錦濤峰會後的記者會上提到台灣關係法，受到台灣馬英九政府的感謝，在野的民進黨則表示暫時放心，但不會過度樂觀。

在台灣議題上，奧巴馬與胡錦濤發表的聯合聲明說雙方都強調台灣在美中關係的重要性，中方強調台灣與中國主權及領土完整有關，美方則表示將遵守一個中國政策以及三個聯合公報原則。

雖然美方在聯合報明中未提台灣關係法，但奧巴馬在同胡錦濤共同舉行的聯合記者會上，則提到了美國據以出售台灣武器的此一法案。

台灣外交部發表聲明感謝奧巴馬在聯合記者會上重申台灣關係法，並說這顯示了美國信守對台灣的安全承諾。

在野的民進黨國際事務部則表示，奧巴馬在記者會上主動提台灣關係法，讓民進黨暫時放心，但在聯合聲明中僅重申一中政策與三個公報，未出現台灣關係法，則比較令人遺憾。

六項保證

台外交部在美中元首峰會前發表的聲明中強調美國在1982年同中國簽署八一七公報前夕，先對台灣作出六項保項，對於聯合聲明中僅提到公報而未提保證，台灣外交部認為不至於有特別意義，並稱美國對六項保證的政策立場是一貫的。

在對台軍售議題上，八一七公報表明美國將逐年降低軍售的質量至完全停止，但六項保證則表明美國不會定出軍售最後期限，也不會同中國事先協商對台軍售內容。

這六項保證也包括了美國不會施壓台灣與中國進行談判，但在奧胡兩人的聯合聲明中提到美方期待兩岸包括政治對話與互動，這也引起美國是否對台施壓的問題。

據台灣外交部稱，這是美方鼓勵兩岸和平對話，不應解讀為美方對台灣施壓。

不同解讀

美中兩國元首有關台灣的說法，雖然僅佔其聯合聲明與記者會的一小部份，但這兩個大國對台灣議題所定出的方向，將在相當程度影響到台灣的未來，也受到台灣政界的不同解讀。

國民黨執政的外交部在聲明中說，奧巴馬在記者會上歡迎兩岸降低緊張與建立經濟關係等，顯示美方高層高度肯定總統馬英九推動的兩岸政策。

其聲明並說，台方與美方交往信守「零意外」原則，美方亦援例就胡錦濤此次訪美相關情形立即向台簡報，且華府將派遣AIT主席薄瑞光於胡錦濤訪美後，第一時間到台簡報。

民進黨主席蔡英文則認為，奧胡兩人的峰會在台灣議題上著墨比之前少，其主要是兩國就各自的利益找出妥協方案，而台灣方面要關主在此一過程中是否犠牲台灣利益。

她說，雖然台灣安全問題是美中互動的焦點，但美國在處理中國問題時主要著眼是美國自身的考慮，她不會過度樂觀看待。