李娜获得澳网女子单打亚军

圖片版權 AP Image caption 李娜（左）獲得澳網女單亞軍

中國女子網球選手李娜在澳大利亞網球公開賽女單決賽中不敵比利時選手克里斯特爾斯，獲得亞軍。

前世界女子職業網球排名第一的克里斯特爾斯以3比6、6比3和6比3的比分擊敗李娜，捧走冠軍獎杯。

這是克里斯特爾斯第一次贏得澳網冠軍，也是她的第四個大滿貫冠軍。

李娜在1月27日的半決賽中以2比1逆轉擊敗世界排名第一的丹麥球手卡羅琳·沃茲尼亞奇，打入該項大滿貫賽事的決賽，成為第一位打入大滿貫決賽的中國及亞洲球手。

在周六的決賽中，李娜曾一度抱怨在場的一些中國觀眾不停用閃光燈拍照提出意見。

據中國媒體報道，李娜是湖北武漢人，右手握拍，雙手反拍，有著不錯的底線和發球技術。

創造歷史

2000年，李娜與李婷合作奪取WTA塔什干公開賽女雙冠軍，這是中國網球首個巡迴賽級別的冠軍。

李娜在賽後向觀眾發表講話時特別提及她的專屬教練、丈夫姜山，對他的支持與鼓勵表示感謝。

在李娜退出網壇兩年後，姜山幫她重返網壇，東山再起。

據報，李娜為了要她的老公做自己的教練還頂撞了上級。不過，現在看來，她的堅持是值得的，因為她成為首個闖入大滿貫決賽的中國選手。

李娜在澳網公開賽中的崛起已經被中國媒體稱之為「創造歷史」之舉。

據中央電視台估計，有一千五百萬中國人在周六通過現場實況轉播觀看李娜的比賽。

儘管李娜此次未能圓了自己拿大滿貫冠軍的夢想，但是預計她將同中國的世界級體育明星姚明和劉翔一樣被載入史冊。