李刚之子因交通肇事被判刑六年
- 2011年 1月 30日
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因駕車撞人後聲稱「我爸是李剛」而導致輿論大嘩的河北保定男子李啟銘星期日（1月30日）因交通肇事罪被判刑六年有期徒刑。
法庭稱，李啟銘去年10月16日醉酒駕駛，在河北大學致1人死亡1人受傷，肇事後逃逸，負事故全部責任。
檢控方稱，事故發生時，李啟銘不僅醉酒駕車，而且車速超過校園限速。
不過法庭在判決書中指出，李啟銘的父親李剛在庭審開始前對死者家屬和傷者都作出了賠償。
法庭透露，死者陳曉鳳的家屬得到46萬元人民幣賠償，傷者張晶晶也得到9.1萬元人民幣賠償。
得到賠償後，陳曉鳳的家人和張晶晶都同意法庭對李啟銘從輕處罰。
李啟銘的父親李剛是保定市一個公安分局的副局長。
去年10月在事故發生後，互聯網上出現一篇帖子，稱李啟銘在事故後態度囂張，對眾人稱：「有本事你們告去，我爸是李剛！」
這一說法令有關事故很快獲得全國性的關注，「我爸是李剛」也成為紅極一時的網絡用語。