“中国加强向个人实施新闻打压”

圖片版權 AFP Image caption 國際記者聯會要求中國當局停止對新聞工作者的騷擾行為。

國際記者聯會（IFJ）稱，2010年中國政府對新聞自由的打壓持續，其打壓手段擴展至個人層面上。

IFJ星期天（1月30日）在香港發表的中國新聞自由年報指出，過去一年新聞編輯因不遵守報道禁令而被懲處的情況在中國常見。

這份題為《敢言：中國新聞自由2010年》的年報還說，暴力和威嚇等手段成為當局阻止媒體發放信息的常用手法。

年報也指出，中國去年修訂《國家保密法》把互聯網納入監管範圍，並在記者註冊制度中排除網絡媒體記者，嚴重阻礙了網上新聞在中國的發展。

此外，IFJ的報告也提到了在囚諾貝爾和平獎得主劉曉波的家屬被阻止前往領獎，以及三鹿毒奶粉受害人家長趙連海遭當局判刑等問題。

年報還批評香港特區政府在過去一年設法收窄媒體獲取信息的空間，以及媒體記者在「敏感時期」進出澳門特區的自由受到限制。

騷擾記者

IFJ的報告說，23名中共退休老幹部去年10月發表公開信要求兌現言論自由，以及中國總理溫家寶去年多次高調肯定言論和新聞自由等事件，都讓人鼓舞。

但是報告指出，中共中宣部或省級宣傳部去年還是不斷就不同議題下發報道禁令，當中設計公共衛生等重大議題。

報告中提到對記者進行打壓的事例包括去年7月《經濟觀察報》記者仇子明被警察通緝、新疆記者海萊提·尼亞孜接受境外媒體採訪後被判囚15年，以及8月份四名記者在採訪黑龍江伊春空難時遭警方扣押等。

IFJ還稱，據他們了解，一些受雇於外國媒體的中國籍新聞助理因為聽從雇主的指示工作，而遭到中國外交部工作人員的恐嚇。

而在香港的篇幅中，報告批評港府去年多次透過匿名、閉門的吹風會來通報新的政策，利用媒體進行民意「水溫測試」，以便一旦遭遇反彈就能歸咎媒體記者「報道失實」。

報告向北京政府提出停止所有阻撓、滋擾和懲處新聞工作者行為，和允許記者自由成立或參與獨立工會等呼籲。