台湾抗议菲律宾将台籍诈骗犯遗送中国

圖片版權 cna Image caption 台灣行政院長吳敦義3日對菲政府將涉及跨國詐騙的14名台灣人遣送中國大陸的作法，表示抗議。 （中央社檔案照片）

菲律賓在該國破獲一起兩岸共組的跨國詐騙集團，馬尼拉方面在北京要求下將涉案的14名台灣籍嫌犯遺送中國，受到台灣的抗議。

這起菲律賓國家調查局與中國公安部共同破獲的案件，涉案者包括10名中國人與14名台灣人，其詐騙對象為中國老百姓，詐騙金額達一億四千萬人民幣。

據台灣外交部稱，該案在去年底逮捕嫌犯後，中國強烈要求菲律賓依據雙方於2001年簽定的引渡條約，將涉案者全部遺送到中國大陸。

台灣外交部並說，台灣方面在遺送嫌犯的問題上，強烈主張菲律賓應依法審理，或依國籍管轄原則將台灣籍嫌犯遺送到台灣進行司法審判。

在菲律賓依北京的要求將這些台灣籍與中國籍嫌犯全都遺送到中國大陸後，台灣外交部由駐菲代表致函菲律賓總統，並召見菲律賓駐台代表表示強烈抗議。

台灣外交部抗議的對象僅限於馬尼拉而不包括北京，其表示將本案轉知法務部與陸委會，將通過海峽兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議機制＂與大陸聯繫協調＂，要求其將台籍嫌犯遺送到台。

此一處理方式受到在野的民進黨批評，這是完全將外交事件兩岸化，並要求馬英九檢討其外交政策。

民進黨說馬英九執政以來不斷向中國傾斜，造成了各國以為北京是台灣事務管理者的印象，該黨並擔心此例一開，未來涉及台灣事務，各國政府將徑洽北京，使台灣從此在國際舞台上消失。

讀者反饋

在菲律賓的台灣詐騙犯，戳破中華民國詐騙集團的「92共識」大謊話。未署名

台灣政府為了少數財團在中國的利益..犧牲了國家主權..與中國政府簽訂喪權辱國的條款..讓台灣在外交上軟弱無力..真是咎由自取..尤其是只敢抗議菲國政府..對中國政府卻毫無反抗能力...真是無能至極.....。morris, 台灣