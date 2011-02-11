中国官方媒体选择性报道埃及局势

圖片版權 AP Image caption 埃及示威活動發生暴力衝突

埃及動亂局勢是歐美和其它一些國家媒體近三周來的頭條新聞。在埃及危機愈演愈烈之際，中國國家媒體卻堅持保持低調。

在埃及舉行反政府示威以來最大規模抗議活動的今天（2月11日），新華網、中新網等中國官方網站和新浪網等門戶網站都只報道了埃及總統穆巴拉克移交部分權力，卻沒有提到大規模的抗議活動。

此外，中國各家官方媒體更關注的是歐美等國政府對埃及局勢的反應，不少網站刊登了此類文章，但中國自己的國際問題專家的觀點卻很少出現在官方媒體上。

此前已經有評論，說中國的輿論控制部門允許記者報道埃及的示威抗議活動，但是不能報道示威抗議的原因。

在埃及示威活動剛開始時，中國官方報紙《人民日報》還發表社論說，示威者中有些人是反對政府，有些人是希望提高工資和福利待遇，但是另有許多是犯罪分子，他們參加示威是為了有機會打人和搶劫。

網民反映

一些中國網友在BBC中文網上談到中國媒體對埃及事件的報道。

署名Li的網友說，他就是北京人，北京目前大部分人不知道有這個事（埃及反政府示威）。

署名通的網友說，中國新聞機構就是有心也無力報導與執政者相反的群眾事件觀點。結果是所有的群眾事件只能播出亂民攪亂社會的簡單一面。

但是另一些網友指出，中央電視台國際台一直對埃及局勢有報道。

署名Tony的網友說，埃及動亂的新聞國內一直在放，沒感到有什麼故意封閉消息的說法。

署名愛愛愛的網友說，埃及局勢大陸的報紙電視都連續報道好幾天了。

署名Sam的網友說，在中國誰不知道埃及的動亂？80歲老太婆都知道。

署名小談博客的網友說，通過大陸新聞媒體了解埃及局勢沒有任何困難，鳳凰網報道比較客觀，新華網，中央電視台也有報道，只是側重點不同，如果真的對埃及局勢感興趣想深入了解，可以通過很多方式，並無太大障礙。

報道的側重點

對於中國媒體報道埃及事件的側重點，一些網友也談到他們的看法。

署名伯安的網友說，他的確看到央視的埃及新聞報道了，但是央視不報道為什麼埃及發生動亂的原因。

署名南京的網友說，報道大部分是輕描淡寫，主要講的都是向埃及派遣班機接回華僑等消息，沒有深入報道。不是大家不關注，只是因為媒體報道不多，不深入。

署名河蟹橫行的網友說，他在這次埃及的報道上發現一個特別之處，就是中國的媒體大篇幅的報導埃及現在的經濟損失和老百姓生活的困難。而關於埃及政治的現狀和未來就不做報導了。

署名柯的網友說，中國一些大的門戶網站都沒有埃及再次發生抗議高潮的新聞，即使有了新聞，也不會給評論。

署名潘的網友說，報道非常低調，沒有報道遊行的原因。很明顯地低調處理。也沒有抗議者傷亡的報道。

讀者反饋

看到總統下台，可是竟然讓軍隊上台，這並不能說是好消息； 縱觀世界，現在埃及成為了和緬甸一樣的軍政府國家，而眾所周知，軍政府國家向民主政權轉移、過渡的時期是非常漫長的。現在我們這些看客只能希望——埃及軍政府盡快將政權過渡給民主政府，而過渡期間軍政府需要做的最主要工作就是 讓學校首先開課，讓學生們回到學校上學，這樣老師們也可以回去上課，家長們也就不會再示威了，這樣國家的機構又可以正常運轉，為9月份大選做好凖備，不能再亂下去了。JiayiLi, 惠林頓

搞笑！司馬昭之心，路人皆知！看你們的選擇性報道和誘導性評論跟你們批斗的中國媒體有何區別！賊喊捉賊啊！中國就算不是共產黨執政，就算變成跟你們一樣多黨選舉制，也依舊是你們的敵人，俄羅斯就是例子。這跟人權自由民主沒啥關係，只是個權力的問題！拿這些想毀掉中國共產黨是扯蛋！你們的美國容不得有跟他平起平坐的國家在世，俄羅斯再怎麼美式民主也沒用，因為他要和美國平起平坐。試試歐洲是個統一的國家，而俄羅斯，中國四分五裂，你看美國會怎麼做，敵人唄！同樣的統一的歐洲也會拿美國當敵人！這是人性！勸你們看清楚路，不管你滅誰，你的敵人永存！這是人性！匯款

報道全不全，請你們自己看：新浪網的穆巴拉克辭職報道。郭, 中國北京

bbc有選擇性地報道******，居心叵測！常州

在關鍵時刻背棄跟隨自己幾十年的朋友，並從背後插一刀。在中國人眼光中是不可原諒的很卑劣的行為。西方國家沒有必要借此對中國小心報道埃及動蕩幸災樂禍，可能適得其反。shihe she, Santander,Spain

不管中國報道不報道，對現在不滿的人越來越多，當權者越來越讓人痛恨，希望社會早一點變革。ana, 中國