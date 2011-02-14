海南“土地腐败案”导致大批官员落马
- 2011年 2月 14日
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中國海南省東方市發生的土地腐敗大案牽扯到包括前市長、市委副書記在內的25名官員。
據中國媒體報道，東方市的開發商繞開徵地程序，低價「私佔」集體土地。之後又通過收買政府官員，將土地高價賣給政府變成「國有土地」。
捲入該案的包括東方市前市長、市委副書記和土地、建設、城投等部門負責人共25名官員以及10多名鄉村幹部。
涉及此案的原東方市市長譚燈耀因收受賄賂和瀆職被判刑18年，
調查此案的有關官員說，隨著海南「國際旅遊島」建設，地價一漲再漲，土地交易成為腐敗高發區。
調查說，東方市土地管理相當混亂，很多土地特別是集體土地實際上都控制在私企老闆手中。這些人為了使其所佔土地合法化，千方百計向有關官員行賄。
2010年，海南省檢察機關共查辦農村土地徵用開發領域的職務犯罪43件90人，分別較去年同期上升近30%和18.4%。
海南東方市的土地腐敗案在中國具有相當的代表性，許多地區的地價由於經濟發展迅速以及房地產開發過熱而日益高漲，而管理制度上的疏漏以及官員的腐敗導致了國有資源嚴重流失。
有關專家呼籲加大對地方政府土地監管權的監督，嚴格操作程序，明確土地交易主體的權屬。
專家還建議吸收失地農戶代表參與徵地監督，公布收支賬目，讓土地買賣完全在陽光下運行。