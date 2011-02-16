中国滑冰运动员年龄疑云“因网站有误”

圖片版權 AFP Image caption 中國滑協稱張丹（左）和張昊的」年齡問題「只是網站信息有誤。

中國滑冰協會稱，花樣滑冰運動員張丹與張昊的真實年齡疑雲是緣於協會網站公布的部分信息有誤。

此前，美聯社報道指出，張丹與張昊在中國滑聯網站上所顯示的出生日期與國際滑冰聯合會網站的記錄不符，兩人的真實年齡存在疑問。

中國滑協透過官方新華社發表聲明稱，兩人參加國際比賽的年齡均為真實年齡，聲明中所載的出生日期與國際滑聯的公開檔案相符。

據美聯社報道，國際滑聯與國際奧委會目前尚未對中國滑協的說法作出回應。

美聯社報道指出，中國滑冰協會網站顯示張丹是1987年10月4日出生，那麼她在2002年參加鹽湖城冬季奧運會時就不到15歲。

而張昊的出生日期是1982年2月6日，那麼他在2003年參加世界青少年滑冰錦標賽時已經超過了19歲。

國際滑聯此前表示，已經知悉此記錄不符問題，並已向中國方面索要更多資料。

國際奧委會主席羅格則說，他並未聽聞此事，但如果紀錄不符的情況確實存在，則必須得到解決。

「網站有誤」

中國滑協的聲明稱，張丹與張昊出生日期記錄不符情況的出現，是由於地方參賽單位在材料報送、信息匯總環節及滑協的審核工作中出現失誤。

聲明強調兩人參賽的年齡均為真實，並稱滑協「堅決反對和抵制各類運動員不實年齡問題的發生」。

張昊對有關質疑作出了強烈回應。他對《北京晨報》說，他對年齡造假的說法「完全摸不著頭腦」，並反問：「改了年齡，就能比得更好嗎？」

張丹則說：「我還不知道這個消息，我想我們不會受到什麼影響。」

有關花樣滑冰的年齡參賽規定自1996年實施，其目的是要保護運動員身體免受嚴重損傷。

根據規定，只有在前一年7月1日年齡達到13周歲而又未滿19周歲的單人滑選手，或滿21周歲的雙人滑和冰舞選手，才能參加當年的青年比賽。