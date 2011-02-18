中国房价在政府调控政策后仍持续上涨

Image caption 中國房價仍然高漲

中國國家統計局今天（2月18日）公布今年1月中國70個大中城市住宅銷售價格的變動情況，和上個月相比，全國房價總體仍然保持上漲趨勢。

70個大中城市中，有67個城市的新商品房價格上漲或持平，65個城市的二手房價格上漲。

數據還顯示，不僅房價漲勢沒有得到有效抑制，而且房價上漲的勢態正在從局部向全國蔓延，二、三線城市的房價漲幅已經超過一線城市。

政策未生效

中國中央和地方政府為控制房價多次採取的措施，但現在看來當局的努力並不見效。

在北京的經濟學家仲大軍在接受BBC中文網的採訪時認為，政策不收效的主要原因在於人們的錢、尤其是有錢人的錢沒地方去，只有投資房地產，這與當前中國的高通脹和資產泡沫的宏觀背景有關。

但是包括仲大軍在內的一些學者認為，這種房價持續高漲的情況目前雖然無法完全遏制，但由於政府陸續出台的限購措施，上漲的力度會有所減弱。

本周三北京剛頒發被稱為「京版國八條」的調控樓市價格的政策，被許多人認為主要限制了非北京戶口人士的購房，因此在收效不會很大的同時，還可能對租房和其它經濟領域產生副作用。

回歸計劃經濟

從經濟學理論的角度說，這一政策還可能被認為是中國的房地產行業正在放棄改革開放以來奮鬥了30年的市場經濟，凖備回歸計劃經濟。

不過在一些學者看來，似乎是在向計劃經濟回歸的房價調控政策，如果能有效的阻止中國房市的畸形發展，就是產生了正面的社會影響。

因為房價高到普通老百姓無法承受的地步時，公眾積累的不滿情緒就會爆發，就會導致社會不穩定，這無論對執政者還是老百姓都不利。

仲大軍認為，許多政策都是雙刃劍，在損害一部份人利益的同時，也會讓另一部分人受益。所以目前還很難評價政府的這些調控房價政策是好還是壞，

這也是許多中國學者目前對這些政策和效果不予評論，採取觀望態度的原因。