简讯：“逾百中国维权人士被捕失踪”

香港的中國人權信息中心表示，自從周六網上出現呼籲中國網民周日在十三個城市舉行「茉莉花革命」示威之後，中國各地已經有超過100名維權活動人士被警方帶走、軟禁或失蹤。

而網上也不斷有網友通過社交網絡告知有人被捕或失蹤的最新消息，其中包括唐吉田、江天勇、朱虞夫、廖雙元、黃燕明、滕彪、冉雲飛、李天天、劉國慧、丁矛、盧勇祥、肖勇、張建平、石玉林、佘萬寶、李宇、樓保生、魏水山、張善光、黎雄兵、許志永、黃雅玲、李波等。

但目前還無法獨立核實有關消息。