京沪民众响应“茉莉花示威”遭警察驱散

2011年2月20日

圖像來源,AP 圖像加註文字, 北京王府井有大批警察布防,並迅速帶走聚集群眾。

不少北京和上海民眾響應網上發起「茉莉花革命」的號召到指定地點聚集,但旋即被大批警力驅散。

香港媒體報道,在星期日(2月20日)14時左右(格林尼治標凖時間6時),北京王府井麥當勞餐廳門外有數百人聚集,部分民眾被警察帶走。博訊新聞網稱現場警力高達300人。

此外,上海人民廣場也有警察戒備,還有三名聚集人員被帶走。BBC駐上海記者賀智傑發回報道說,現場的記者可能比警察還要多。

這次「茉莉花革命」的號召據信是由近日阿拉伯世界多國的反政府示威浪潮所啟發。消息傳出後,大批中國維權人士被警察帶走的消息相繼傳出。

北京維權律師江天勇此前已證實被帶走,最新消息稱,另一名維權律師騰彪星期六晚離開住所後也下落不明,警察則到他家中搜查並帶走電腦。

中國人權民運信息中心稱,被帶走的維權人士有上百人。

在中國內地警方驅散聚集群眾之際,約20名香港民主派人士則到中國政府駐香港聯絡辦公室外示威,聲援「中國茉莉花革命」。

另有消息稱,旅美中國民運人士將在紐約舉辦活動,慶祝「茉莉花革命」。

「各地嚴防」

這次「茉莉花革命」的匿名號召最先在博訊網發表。博訊網星期六(19日)稱其中文網站遭到攻擊,並轉到谷歌旗下的Blogger博客網站開設臨時頁面運作。

該「匿名投稿」號召群眾在北京、上海、天津、廣州和武漢等13個城市的指定地點集合,並喊「我們要吃飯」、「我們要住房」、「我們要公義」等統一口號。

圖像來源,BBC CHINESE 圖像加註文字, 在新浪微博等網站搜索關鍵詞「茉莉花」會得出錯誤信息。(BBC中文網圖片)

博訊網消息稱,甘肅蘭州的東方紅廣場、四川成都的天府廣場和黑龍江哈爾濱索非亞大教堂前的廣場星期天都有大批警察和警車駐守,但沒有人集會遊行。

而據香港電台報道,廣州的集會地點人民公園外,上午至少有20輛警方車輛停靠,公園旁的咖啡廳外更坐滿了身穿黑衣人士。

美聯社引述中國移動通訊客服人員稱,一切手機短信群發服務暫時停止,但沒有給出理由。

此外,在新浪微博和百度等網站搜索關鍵詞「茉莉花」,均出現了搜索結果根據法規未予顯示的字樣。

在「茉莉花革命」集會前夕,中國國家主席胡錦濤表態要加強對網絡的有效管治。

胡錦濤在北京主持省部級主要領導幹部專題研討班時提出,要「進一步加強和完善信息網絡管理,提高對虛擬社會的管理水平,健全網上輿論引導機制」。

中國當局禁止媒體報道最近從突尼斯開始的「茉莉花革命」,這場革命已經擴散到埃及和整個中東和北非地區。

讀者反饋1

絕大部分中國人還是希望社會穩定,滿意現在的生活的。中國只有穩定才能繼續發展,才能讓人民過上更好的生活。所謂的「革命」對於中國的發展沒有任何好處,鼓噪所謂「革命」的那些人,到底出於什麼目的,其實是很明顯的。平原小吏, 中國

中國現在是百年來最有力的發展形勢,日益壯大。美國為了阻止中國的前進腳步,對中國近些年的種種陰謀都未能如願,這次又借所謂的「網絡自由」來故意來擾亂中國的視聽,但是,大家睜大自己的雙眼好好看看中國的現狀吧:人民收入不斷地提升、福利待遇越來越好,老百姓的日子一天比一天紅火,事實說明一切!未署名

洪大使倒不如解釋一下,為啥麼那天那麼多外國記者跑到哪裏去,他們們要拍什麼,要採訪什麼?要沒有向有關部門申請採訪許可?如不過是採訪沒他們難道都是去打醬油的麼?平原小吏, 中國

中國有句俗語:「朋友來了有美酒,豺狼來了有獵槍」在周日的這出鬧劇中,西方記者以及他們的主子扮演了怎樣的角色,他們自己心裏應該最清楚,現在倒擺出一副賊喊捉賊的樣子未免太可笑了。洋大人們還是多關心快要破產的聯邦州吧,中國人的事兒不勞您費心。平原小吏, 中國

這次事件我想可以給中央上節課,其它的我沒意見...但官場真該整肅一下了...這國家再這樣折騰下去真不成樣子了。在英學生, hong kong

只要是聰明些的中國人都不會當居心叵測的人的炮筒!就是因為這些年中國發展的越來越快使一些喜歡看笑話的人害怕了!中國

苟活著!elmsley

西方民主消化不良的例子見得還少嗎?現在國內的經濟成就是大家共同努力得來的,珍惜吧。Tyler Cai, U.S.A Las Vegas

中國是有不少問題,但像利比亞那樣動亂只會讓問題惡化。中國需要繼續高速發展經濟,逐漸完善社會保障系統並提供低收入者的工資和福利。許多目前的問題需要通過高速發展經濟才能解決。「發展是硬道理」這話沒錯。動亂的結果是經濟垮掉,老百姓遭殃。政治的發展也是一樣,激進革命的後果遠不如漸進的改良。二十世紀中國在這方面的教訓太多了。西方希望中國大亂垮掉的大有人在,美國大使跑去參加「茉莉花」聚會決非偶然,國人千萬不要上當。未署名

不支持神馬革命,中國需要穩定,內亂只能是災難的開始。利, 英國

1.百度的消息顯然被處理過了,你看不到跟中國有關的任何消息。你搜索「茉莉花革命 中國」就得不到任何消息。2.我們不希望動亂,但是現在很多人的生存狀況跟動不動亂差不多,他們不會變得更慘多少,這些人有真正的動力去抗議。3.說中國會中美國奸計的人,中國跟美國的恩怨跟我沒有任何關係,我只希望用合法合理的手段讓自己過得好。什麼國家利益民族大義統統去一邊,多少人就是用國家的名義來殺人的,現在你要用這些來說服我嗎?peking, 北京

鬧個毛?是缺你吃還是缺你穿了還是奮鬥沒回報了?自己不行還賴社會!還有鬧事的都是TM有知識有物質的,你們憑啥鬧?為了老百姓?老百姓自己都過得好好的,誰求你們鬧了?鬧了就能好?幼稚!未署名

我們不要五毛,我們要的是陳勝吳廣。港大女生, Hong Kong

結束一黨獨裁向自由民主國家學習才會有希望俄。未署名

中國人站出來每天唱五分鐘茉莉花直到共產黨倒台。lulu, TAIWAN

帝國主義亡我之心不死。德拉貢, 德國

美國人自己經濟搞得一塌糊塗。為了轉移視線,操弄出來的什麼「茉莉花革命」。在中國一點市場都沒有。根本沒人遊行,人們都笑嘻嘻的,都是看警察來 了,不知怎麼回事的圍觀群眾。洋媒體竟然把中國警察防鬧事當成了革命。其司馬昭之心,大家都懂。可惜啊可惜,中國不是他們讀得懂的。不署名, 加拿大

應該說,中共的愚民政策還是很成功的,非常多的老百姓中毒很深。我在鳳凰博客論述了何為愛國,國家乃人民之事業,而人民是許多人基於發的一致和利益 的共同而結合起來的集合體。(西塞羅那的《共和國》)這就說明:愛人民就是愛國。以剝削人民的勞動,剝奪人民的人權即自由,權非民所賦,權非民所用的政黨 或者團體,將個人利益及政黨、團體利益凌駕於人民的利益之上,背叛人民更是背叛國家。何為愛國

為了這個國家的老百姓,我們大學生願意做點什麼。麥田, 中國廈門市

中國,國不為民,民不孝國,個為幾利,前景堪憂。團結一點看不到,自私卻拔得頭籌,實為國際人民之典範!未署名

又來了 這幫政棍 自己滾蛋 別人流血 你們這幫政棍對中國民主進步沒有半點積極作用。May, 法國巴黎

補充幾點:1. 並不是先有群眾聚集, 媒體再來報道; 而是媒體早就守候在那裏, 群眾是看到了攝像機和警察才開始圍觀的; 2. 警察是這樣"驅散"群眾的: 一邊揮手一邊喊"散了散了沒什麼好看的"; "沒有明星要來, 別看熱鬧了"等等; 群眾不死心, 警察只好退而求其次, 要求大家讓出路口;3. 攝像機一撤, 圍觀群眾立刻散去。未署名

中國江蘇鎮江,14時市中心並無異樣,但有2輛開啟了旋轉攝像頭的警車停在了路邊,並且十字路口有特警的押運車停著,不知道是不是和這個事件有關,反正基本沒人圍觀。blanu, 鎮江

我看到號召的消息了。我覺得這次集會只是一個惡作劇,不過官方敏感過頭了。我覺得這更能說明了這個當局是大廈將傾,草木皆兵。我相信真正的茉莉花革命會到來,更多的人不做沉默者,而且這個時間不會太遠。thx,上海

我被警察門堵上了,沒去成。未署名

我在網上看到了這事件,憂愁的是大部分的人不知道發生什麼事。我希望我可以去參加,但是我沒有在現場和沒有足夠的人支持。中國人太溫順了,一些人甚至認為抗議是一種羞恥。good, 中國

起來,不願做奴隸的人們!中華民國大陸地區

說胡說的那位,你笨,你後面加個革命試試,或者你可以到茉莉花貼吧看看。未署名

共產黨也沒什麼不好,只不過腐敗就多了點。西方社會也不是什麼都好。中國現在走「西式」變革顯然是不適合,因為人口眾多,國民素質還未到平穩實現和平變革的程度。人們關心的不是政治而是如何提升生活品質。共產黨倒台,中國很有可能分裂,我可不希望看到民族分裂,同室操戈!四月流年, 中國成都

百度搜索茉莉花革命,根據相關法律法規和政策,部分搜索結果未予顯示。不知道樓下哪裏搜的 我是在美國。未署名

我期待這一天很久了!很高興,大家終於肯起來抗議了。作為普通老百姓,我當然支持茉莉花革命!Y, 重慶

吃飽沒事幹,中國與30年前比,生活水平提高了多少!因為人的慾望無法滿足,才出現害群之馬。兄弟們,警惕啊,生活來之不易。更何況,國際形式複雜微妙!未署名

在麥當勞門口喊我們要吃飯,這是誰想出來的,丟人麼? 德國柏林

特意來就是為了看看你們的嘴臉,果然啊,那些照片上的群眾根本就是過路的,跟什麼茉莉花革命有什麼關係?顛倒黑白,你們BBC也就是這本事,跟藏獨那會比絲毫不長進。中國

這是革命嗎? 記者比」革命著「還多?哈哈 笑死我了~ 圍觀的群眾和警察也太不嚴肅了,「革命者」被「鎮壓」時還笑,這不是不給jy和輪子面子嗎? 能的跟街上耍猴一樣。未署名

石家莊的人民廣場,只看到各種公安和武警,二三十號穿著制服的特警周圍只有零散的幾名平民,呃,也可能是便衣警察。周圍其實有掛條幅,不過是宣揚和諧社會的。遠處的普通人並不知道這裏本應發生什麼,甚至對於今天格外多的安保部署也沒有去在意什麼,漠不關心。牡丹未開,切勿奢求。Sinan, Shijiazhuang, China

《讓子彈飛》已揭示過,當下的中國人,沒到誰勝誰負是不會出來的,這是國人DNA的劣根性。毛聊, 中國廣州

蘇聯「走向民主」,卻分裂得七零八落。而對於一個百姓連衣服都沒有,吃的都不夠的國家,人們就有尊嚴嗎?再「民主」又能如何?作者肯定是國外一個激進的憤青,根本就不知道什麼叫真正的「人權」。大多數中國人寧願要一個吃飽穿暖的專政體制,也不要一個亂七八糟的假民主。上海

你這樣的人,就配生活在朝鮮,那裏是你的歸宿,你怎麼賴在上海不去朝鮮?還有,你無知到極點,蘇聯這樣邪惡的國家,侵略成性,它本來就是邪教馬克思主義教化的結果,是一個大雜燴,是十幾個國家陸續合併而成,現在分裂了,幾乎所有的國民分裂後都感到高興,就你例外。YYY, 中國人

請全國同胞一起響應茉莉花革命,尋回昔日的榮耀,身為亞洲第一個民主共和國的子民,每個人都有義務扛起復興中華的使命,只要每一個人都出來高呼中華民國萬歲,民主的軍隊會確保所有人的權利,中華民國的自由與平等,將會得到實現。孫中山, 中華民國

今天下午14點的散步變成了警察狗的散步。大概從上午11點開始距離天府廣場和春熙路中山廣場周圍幾條街道全部是警車警力和部分軍隊,不是網友所說的10米一崗,而是2米崗哨,均佩槍和防護盾,不知道的還以為戰爭年代來了吧。往日最繁華熙攘的春熙路上行人寥寥無幾,或許某些已經開始恐慌他們的狗屁政權被威脅,百姓們的生活怎能和那些人比,警車上暖和和,下車威風凜凜,午餐德克士,麥當勞,kfc,打手機,看故事書,逛春熙路,吹牛,一天收入還不菲,我討厭這些狗,狼狗,土匪,強盜,一群人幾十輛車在毛 主席像後面川o的車,警車全部在那裏候命等待獵殺眾,茉莉花就算不常開,無花也革命。無名氏 , 成都

我們今天到深圳市民廣場去了,沒有多少人聚會,所以很快就離開了。但是,我外甥在去的公交車上被警察帶到派出所並且被警察毆打了。張XX

有些人就怕天下不亂,看到埃及的動亂興高採烈,可是我們是中國 ,不是美國的傀儡!未署名

這也叫響應「革命」?我怎麼覺得像是幾個2貨在表演呢?要是我的語言粗俗了,我換個說法,我覺得這更像是某些西方記者在響應「革命」。搞笑,

革命革來革去,最後可能還是吃飯生存問題最大。埃及又不是可以靠石油過日子的國家。沒有什麼老本可啃。埃及亂局並未結束。埃及能不能搞出一個比較像樣運轉的「民主體制」來,至今只是一個美好的夢想,中國人對「革命」的體驗比歐洲人豐富的多,知道革命不是鬧著玩的事,靠18天狂熱就會大功告成的。中國政府的謹慎小心是對的。沒有跟西方的大合唱,對自己的盟友背後插刀,符合中國人的道德傳統。被西方媒體嘲笑幾句算不了什麼。到最後還是有機會在埃及8000萬人的市場中分一杯羹。至少中國也沒有得罪過埃及的造反派。章魚保羅, Madrid,Spain

很可惜,這次「茉莉花革命」沒有什麼影響。共產黨這幾十年來的洗腦和宣傳對絕大部分中國人還是非常有效的。有網友說不希望亂,不想看到「茉莉花革命」,殊不知,「茉莉花革命」恰恰是想用和平的手段解決中國這越來越無解的社會問題的一次努力,是讓絕大多數共贏的行動。難道中國只有在大多數人徹底絕望的時候,在暴力革命中毀滅,然後重新開始嗎?我愛茉莉花, wh

我們就像一盤散沙,期待有人將我們擰在一起.成為一股無窮的力量。CHINA

堅決支持中國的茉莉花革命,徹底推翻中共獨裁統治!倫敦, 英國

我兩點在王府井麥當勞.人很多.最多時估計有一千人左右。警察也多。客觀的說:僅憑網上前兩天一個帖子.而且需要有"翻牆"技術.可以說所知人並不多。但今天卻有這麼多人去,而且是在22年以後中國的同一地奌(長安街)。中國是有希望的!未署名

社會從底層開始變態到高層的虛偽,以「規範引導」過濾網絡言論為榮,推行完全非法非人道的網絡專政,一再禁言,企圖製造表面上的穩定。表示完全反對ZF的關於人民言論的政策,雖然覺得單純集會不利於訴求的表達和後果的可預料性,並且不能盲目支持活動而忽視了國外的確可能有的動機不良的勢力的引導影響。至於百度搜索,作為黨直接控制下的宣傳工具,不需要糾結能不能搜索了,要是它會講所有真相所有新聞,黨就不需要封掉谷歌了。繼續封吧,等推倒。廣東,廣州

支持革命。我們應該享有憲法規定的一切自由,包括言論自由。新聞媒體被控制了,網絡手機也不能用了,這就是共產黨對待嚮往祖國進步的民眾的方式嗎?未署名

【茉莉花】禁用,【向日葵】又如何?要不然,【洋紫荊】又怎麼樣?還有:紅睡蓮、野百合、大紅花、木棉花、炮仗花、秋海棠、白菊花、黃菊花、牡丹花、罌粟花.............如果大家都來個【百花齊放】,難道一概都禁絕?嘿嘿!我拭目以待。孟光, Hong Kong

中國這種主題過於敏感的遊行象徵意義遠大於實際意義,雖然不是普通民眾表達意願的最好方式,但確實是最必須的方式之一。中國微博的崛起剛剛為中國民 主與公正帶來一絲生氣,但此類事件也許會讓國家的網絡監管變得更加嚴厲和失控。改變勢在必行,是由中共的蛻變來完成改革,還是由人民的憤怒來進行革命,我 們拭目以待。DeEpReD, 河南鄭州

一群愚民,以為革命了就可以好了。革命是在革自己的命。等新政府成立了,你就明白了,都是政治家玩弄的把戲。老百姓佔不到便宜。看看阿富汗和伊拉 克,看看前南斯拉夫等等。到時候中國會四分五裂,又開始了新一輪的軍閥割據的局面。裏面還有親西方的漢奸。你百姓能有好日子。自己玩火兒。cha, 澳大利亞

一群馬戲團的小丑,據現場觀察都是圍觀的。笑話, 北京

Information control in mainland China is too powerful - when all major media is spreading the news of Egypt's protest around the world, people in China hardly know anything about it. I have to say, that the Communist Party of China is sooooooo good at keeping its dictatorship. 未署名

I don't believe this, and I don't like these kind of meeting. if this meeting is true, when people in mainland china is meeting where is the person who firstly post this info? China's problem China will solve it gradually, don't need others to push it. at the right time right things will happen. Don't Push! Nancy, london

革命已經被某人玩到死胡同裏面去了,怎麼還這麼多人要走這條走不通的路,懷舊還是恨出生太晚沒趕上好時候?目田氏王, 德國柏林

是幼稚,以為穿得跟五四青年一樣,就能去鬧革命麼?拿下共產黨,就會有飯吃麼?未署名

聽到這個消息非常興奮,我希望中國多一些這樣的活動,如果我知道我肯定會參加,中國政治民主改革也需要有所進展了,中國人民需要提高自己的民主意 識,具體怎麼做需要有人帶領我們,至少新聞自由,言論自由是最基本的要求,我們都希望中國能更穩定更強大,但是內部壓力不釋放,怎麼能保證穩定,怎麼能保 證路走的更遠呢? 中國 北京

真看不慣BBC和西方媒體對中國的這種報道,一看標題就知道是對抗性的,衝著跟中國斗的心態, 這些媒體人真是恨中國不亂啊。Sam, 英國 Sheffield

希望真有這回事 也不希望共產黨下台 只是讓他們能開放民主 讓司法獨立 民眾有監督權 財政公開 有選舉權 最少選個市長 我今天28歲了 還沒選過人大代表 沒人通知我去選,也不知道那些人大代表是怎麼產生的。未署名

天真的中國人,想都別想會改革,要是會改怎麼現在社會越來越惡劣,官場怎麼會越來越腐敗,官員越來越無恥。奴性不改的中國人,等死吧,沒有人會救你們的。總統

像英法德等西方國家都迫不及待地等中國鬧事,那些鬧事的人都是傻冒!只要這些人一齣來,就有大批西方記者在等著拍照,這不是和這些可惡的洋鬼子串通好了嗎?說白了這些人就是做給洋人看的!真讓他們說說人權民主他們都說不出什麼道道兒來!未署名

BBC和美國之音,惟恐中國不亂,天天造謠蠱惑, 已經臭得混不下去了,關閉中文部。主子不發糧了, 快散了找食吃去吧!造謠沒有好下場, 加拿大

我覺得不管怎麼樣,為了民主自由正義而遊行不能起大作用但是會讓政府警醒,p民們也是有是非觀的,也是能夠反抗的,在這樣下去,你們的路會更難走。中國

給政府一點時間。ww, usa

中國的人權問題一天不解決,人民就一天不放棄。總有一天中國人民會像埃及人們一樣獲的真真的自由。sarah , USA

早晨在上海某知名論壇很隱晦的說了句今天去人民廣場是不是有茉莉花送,於是帳號被封鎖了30000天,現在言論真是自由的沒話說了~哦,對了,所謂在百度能搜茉莉花跟你直接去問外交部發言人要打官腔的答案有什麼區別?google能搜麼?yahoo能搜麼?上海

圈子中有動議,但很明顯當局最近加強了警戒,警察很多,現階段還很難成氣候。那些用「百度」搜索來證明中共「容忍」的人,真是連鄙視都覺得不屑!未署名

明明百度搜索結果經過過濾,用GOOGLE的SSL搜一下啊,結果很清楚,竟然還有人在說BBC報道不實,唉,就這樣的素質,咋可能實現中國茉莉花哦?未署名

這浪潮活該是埃及帶起的吧! 食餃吃飯都不是號召序集叫嚷得來的, 只會給機會公安鍛煉爪牙, 不要以為搞多次六四好玩; 國家重創; 人民也會也曾受重創; 難保今次不是外國佬癲覆本國; 「革」命者好自為之.....。唔駛做唔駛諗唔駛計就單嚷有飯食. 有屋住? 三思三思。瓜瓜叫, 鄉戶

笑死我了。幾個社會青年玩一下flashmob就革命了。你們看看法新社的配圖報道。把人家舉著招工排隊的照片拿來當作「革命圖片」。我說這些西方 媒體再喜歡煽風點火也沒必要鬧出個「張冠李戴」的笑話。可見,其心底上是希望中國動亂的。說實話,我也想拿個美國護照,明天我也去「革命」,連入籍考試都 省了。未署名

茉莉花 集會 被封殺。sam

這兩天翻牆的難度大了好多啊!未署名

我今天去了集合地,結果沒發現什麼人。但是有很多警察,還有很多便衣。其中一個便衣,戴著耳塞,我經過他邊上的時候,聽到他在說:「現在還是沒什麼情況」。還有幾個便衣手拿攝像機的。未署名

行動起來 第三共和。中國儒教聯盟

好少的人啊, 才沒幾個人.大部分是看熱鬧的。AAA

人不多說明很多人子彈在心裏飛。未署名

我沒看到大批警察,我看到了笑臉、攝像機,好像是警察在維持秩序,有個出醜的人在大家的笑聲中被帶走。未署名

胡扯, 我在西北, 百度,微博, 都可以輸入查詢「茉莉花」革命, 這裏的新聞,純屬扯淡!我來看BBC, 就是為了戳穿謊言! 未署名

一個年均增長百分之十的國家還要搞革命?只能說這些人太貪婪了。不要跟我說你沒有受益於經濟改革,這個國家明明充滿了其他國家的國民垂涎三尺的機會。你自己沒有本事不能怪別人。Sam

我想問,所謂的組織者在現場出現了麼?號召者出來擔當了麼?這些人在國外動動手指,忽悠別人在國內鬧事,別人送死你來吃肉,算盤打得劈裏啪啦響,還真有人讓人拿著當槍使了還山呼皿煮萬歲,這腦子真愁人。拯救NC, 中國

2011年3月12日正好是周六,這一天也是國父孫中山先生逝世86週年紀念日,同時也是中國大陸的植樹節。請大家在3月12日這一天在全國各大城 市中心廣場和鄉鎮交通要道集體遊行示威。口號是:打倒賣國賊糊緊掏;支持溫家寶進行政治改革;我們要吃飯;我們要工作;我們要住房;我們要公平;我們要正 義;我們要民主。起來,不願做奴隸的中國人。2011年也是辛亥革命100週年。2011年中國大陸人民茉莉花革命必然爆發並將取得完全勝利。為了支援大 陸人民的茉莉花革命,我們強烈呼籲馬英九總統率領台灣地區軍民盡速反攻大陸解救同胞。mzxx, xxxx

在動態上看到的,毛主席說:星星之火可以燎原。第一次烽火戲諸侯蠻好玩的。待到第N次的時候就更好玩了。網絡遊客, 中國山東

百度搜茉莉花是被過濾的,google搜會被暫時中斷網絡鏈接。未署名

What China needs is evolution, not revolution. But the Americans will be delighted to see an unrest China. They are in deep financial trouble right now and will want to see other countries to go down first. Do not fall into their trap. American style "democracy" is an illusion, a lie. Chinese Canadian, Canada

民主是歷史的必然趨勢,願願中共能早日順應潮流,加速政改,實現多黨競爭、三權分立、人民直選,而不是所謂的人民民主專政,但是也要維持國家必要的穩定,不要再出現六四那樣的悲劇。保密,共產大陸河南濮陽

我支持中國政府進行改革,我們願意給政府時間和機會,支持政府掃平一切以革命為名,亂中國為實的政治陰謀,中國有很多問題,但不是幾個人集會就能解決的,相信中國不用這樣的革命也會越來越好,制度越來越完善。未署名

這是一次成功的散步,參加者多數是年輕人,這改變了我近幾年頭腦中固有的只有上年紀的人才關心民主的舊觀念。王府井麥當勞內外的散步者們用他們的行動告訴世界,中國人民也一樣嚮往一個有尊嚴有公平有正義的生活。未署名

胡說,我在百度上找 茉莉花 ,完全沒問題。新浪沒試。胡說, 加拿大

我參加了,不在北京,在我所在縣級城市的廣場,不過這裏好像沒幾個人。愛國不愛黨, 中華民國淪陷區

今天因事未能參加,我在瀋陽,不知道這裏什麼情況,但是我很支持這次集會,可以表達人們內心一些憤怒吧,民主不是一天兩天爭取到的,希望持之以恆吧。未署名

縱觀中國歷史和中國現階段的人口素質以及中國實際情況,我發自內心地認為現在的方式是最好中的一種,但西方的方式可以肯定在中國絕對不能正常運行。因為從人的個體發展階段來說,中國人已經超過西方很多很多代了。我是中國人, 重慶

我沒到過,我們這小城市。未署名

一派胡言!未署名

我想知道的是,為什麼警察帶走聚眾人員周圍的中外圍觀人士都面帶笑容?未署名

從王府井回來, 看到的真相是: 大部分圍觀者都是逛街的, 最初的聚集者只是看到了記者和警察, 以為有什麼人要來, 接下來的聚集者只是在圍觀記者, 警察和頭一批圍觀者. 警察只是一直在讓大家讓出路口, 引導公共汽車穿過人群. 撒花的有, 不過只是從工美大廈樓上扔下來兩支而已(這算不算拋灑垃圾?). 人流跟著記者的攝像機移動, 記者不知道在拍什麼. 現場還有台灣的電視台做節目. 最搞笑的是一個哥們一邊推搡警察一邊說抓我...(沒聽清)抓我...

真是成功的革命啊!真相, 北京

怎麼這麼多人指責BBC呢,我覺得BBC的報道很客觀啊,穆巴拉克下台的當天我特意看了新聞聯播,低調到不能再低調,隻字未提,完全視而不見。獼猴桃

您在中國內地嗎? 在有到過網上號召集會的地方嗎?沒有您怎麼看這次集會號召?政府太牛瓣。未署名

我剛從北京現場回來,現場總共約有7、8佰人,其中警察有200多人,加上便衣和記者,但是沒有訪民,你們的信息說有100多網民並不準確。參加者多為年輕人,說明我們國家大有希望。未署名

看到了網上的茉莉花革命 但是是在國外網站看到的~雖然很感動和高興 為那些長期為民主而挺兇走險的學者們感激~但是感覺現在還不是攻破的時候 現在天朝很蠻橫 有氣勢!麻痺群眾的手段還很強大,來硬的會造成流血犧牲~而且更有可能造成殺一儆百的結果~很多人也不知道這事 更有甚者認為這是沒事找事~我感覺當前主要是讓大家覺醒為主!洋子, 中國大陸

我支持政府對於任何擾亂治安影響社會秩序並且帶著「革命」字眼的行為予以鎮壓,並且追求其法律責任。

另外bbc對於此報導真實性有待考證。百度搜索茉莉花字眼,並未屏蔽,搜索結果如下: http://www.baidu.com/s?bs=%B8%EF%C3%FC&f=8&wd=%DC%D4%C0%F2%BB%A8

茉莉花革命搜索結果如下,並未屏蔽: http://www.baidu.com/s?bs=%DC%D4%C0%F2%BB%A8&f=8&wd=%DC%D4%C0%F2%BB%A8%B8%EF%C3%FC

我支持中國人民有序的維權,支持政府改革,但是我不希望看到任何人以革命為理由影響社會秩序,更不希望bbc對此進行不實的報導。balance,

我沒有看到號召集會的地方 我是留澳洲學生.我深深感到一黨制的巨大弊端正在腐蝕著這個國家各個方面的堅實基礎. 我覺得中國人民還是不夠自主,維權意識不強.老百姓被欺壓剝削了這麼久,這種號召早都應該發出來了.如果不是其他國家的言傳身教,我們自己不知道什麼時候 才能開始醒悟並行動起來!! 王心佳, 中國,河南鄭州

微博被封了搜索才知道的,我認為大家的集會肯定是非暴力不合作態度,但是顯然官方的態度更糟糕。從來都是官逼民反,人們的基本需求得不到保障,現在還一再禁言,企圖製造表面上的穩定。大家其實心裏都清楚,不過不敢說——而

這逼到最後,中國的統治者將面臨比埃及以及其他國家更危險的局面……(只是表達看法,希望別追究我……說話也讓人害怕)。fffffffuk, 中國

吃飽了撐的。unknown

沒到過召集處,希望有這樣的活動。伍先生, 中國

看見了,但是為什麼集會?我也有房子,過的還不錯,我住的地方周圍大家過得也還好,不能相信北京居然有人吃不上飯麼ORZ。zhangli, 黑龍江佳木斯

共產黨曾說過:有壓迫就有反抗。革命,造反在中國是遲早的事。simon chen, srilanka

我並不贊成這種大規模的街頭運動,天安門事件後,中國民主化的進程應該從基礎開始,從鄉鎮向城市,慢慢來。不要靠這種激進的街頭運動來去號召所謂的民主、自由。我們可以把外界一些沒有貼著民主標簽的制度拿過來,慢慢的去爭取民主和人權。對於這場活動我是比較反對的。遠成友加, 北京

I was there, I couldn't see much, too many people around. Sad thing is most of people don't know what's going on.I hope I can be part of it, but I don't have the nerve and not enough people support this.Chinese people are too damn meek, some even think the protest was a shame.Darcy, Beijing

我覺得集會遊行是自發的.不是像這次一樣是網上召集的.還公布地點.還有就是沒有一個明確的方向.抱著不成功便成仁的態度.僅僅是抱著散佈的態度 去.這樣連福建案 錢雲會案那時都不如.無組織 無紀律.最主要是無一個有才得 有影響力的領導人.這次注定是失敗的.你人沒到哪裏已經聚集了大量便衣 警察.誰感說話帶誰走.網絡上更加被控制.昨天就封殺有關茉莉花的消息 茉莉花這個詞早已被和諧.很多網站都被封殺.就連明天這個詞都被封殺.經過這次我像很難再聚集起來了吧.因為中共將會控制得更加嚴厲.再者就是很多人沒起 事就被帶走令很多人心有餘悸.所以我說一定要抱著不成功便成仁的態度!Cool

這次事情在twitter上傳播,再經過自由亞洲電台報道。最後在中國被大多數人所知道。可以說,這起事件是有人策劃的。傲慢, 中國成都

相對於政治體制方面的分配,人權,司法獨立,言論自由,國內人更關心房價物價大白菜 2000年封建專制就這麼過來的,國人都習慣了,事不關己高高掛起。互聯網封鎖使絕大多數人都不知道信息。gj, vancouver

我通過twitter在幾天前得知這次集會活動 今日下午在桂林市中區地區活動一段時間 未見到異常現象 用手機登錄中國社交網站校內網 發現「北京,茉莉花,王府井。」已成為違禁詞語 無法發送 在twitter上下載了幾張王府井的圖片傳發到校內上 不久我的校內帳戶被封鎖。Hsieh Yun-hao, 中國桂林