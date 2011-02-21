简讯：港中联办官员回应“茉莉花革命”
- 2011年 2月 21日
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針對網民試圖在中國北京、上海等13個城市發起「茉莉花革命」集會，香港中聯辦宣傳部長郝鐵川回應稱，中國不會發生類似中東的「茉莉花革命」。
香港中聯辦宣傳部長郝鐵川對香港記者稱，一旦中國發生動亂，這對中國人民或香港人來說，都「是禍不是福」。
他說，中國領導人實行任期制度，只做兩屆，加上領導人頭腦清醒，不會像某些國家的領導人那樣，一做就是數十年。
他表示，中國領導人十分重視社會問題，要通過方法來解決，但一旦中國內地不穩定，香港亦難免受衝擊。