商务社交网LinkedIn中国受干扰

圖片版權 AP Image caption 暫時尚不清楚LinkedIn受干擾與「茉莉花集會」是否有關。

商務社交網站LinkedIn在中國出現不穩定狀況，此前該網站轉載過號召「茉莉花集會」的消息。

LinkedIn是一個以商業界人士為主的社交網站，過去都可以在中國國內瀏覽，並且有很多中國用戶。

不過一些在中國的用戶周四（24日）向路透社和哈芬頓郵報網站表示，他們無法登陸LinkedIn。

中國十幾個城市上周日出現「茉莉花集會」，有人聲稱通過設在海外的網站LinkedIn得悉號召的消息。

發起中國「茉莉花集會」的海外網站博訊網日前已經遭到攻擊，導致網頁癱瘓。

暫時尚不清楚LinkedIn這次受到干擾與「茉莉花集會」是否有關。

《華爾街日報》周三曾經指出，近日透過網絡號召的中國「茉莉花革命」讓中國當局在如何應付互聯網問題上陷入兩難。

這篇周三發自北京的文章表示，有跡象顯示，當局透過不斷加強網絡過濾以制止有關號召，但這卻對中國的微博和商業社交網站的前景投下了陰影。

一名在北京的外國投資者指出，在LinkedIn上出現反政府言論可能導致該網站被中國屏蔽。