商务社交网LinkedIn中国受干扰
- 2011年 2月 24日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
商務社交網站LinkedIn在中國出現不穩定狀況，此前該網站轉載過號召「茉莉花集會」的消息。
LinkedIn是一個以商業界人士為主的社交網站，過去都可以在中國國內瀏覽，並且有很多中國用戶。
不過一些在中國的用戶周四（24日）向路透社和哈芬頓郵報網站表示，他們無法登陸LinkedIn。
中國十幾個城市上周日出現「茉莉花集會」，有人聲稱通過設在海外的網站LinkedIn得悉號召的消息。
發起中國「茉莉花集會」的海外網站博訊網日前已經遭到攻擊，導致網頁癱瘓。
暫時尚不清楚LinkedIn這次受到干擾與「茉莉花集會」是否有關。
《華爾街日報》周三曾經指出，近日透過網絡號召的中國「茉莉花革命」讓中國當局在如何應付互聯網問題上陷入兩難。
這篇周三發自北京的文章表示，有跡象顯示，當局透過不斷加強網絡過濾以制止有關號召，但這卻對中國的微博和商業社交網站的前景投下了陰影。
一名在北京的外國投資者指出，在LinkedIn上出現反政府言論可能導致該網站被中國屏蔽。