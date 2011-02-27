BBC记者北京采访遭警方粗暴对待

圖片版權 beijing Image caption 一名外國記者被推倒在地

我們在星期日（2月27日）來到北京商業街王府井的時候，看到了數百名警察，他們擋住了我們的去路。

此前在互聯網上出現的呼籲，要求人們在下午兩點舉行和平聚會。這是一個模仿突尼斯茉莉花革命的行動。

中國共產黨政府擔心中東地區發生的民主革命在這裏擴散，作出了展示強大力量的反應。

當局在上海也出動了數百名警員，並且從街頭帶走了數人。

揪了我的頭髮

在北京，一些便衣人員在接近下午兩點的時候上前拘押了BBC電視攝影師，把他推進停在大約50碼以外的一輛汽車。

然後，他們把目標轉向了我，其中一個人揪了我的頭髮。

他們把我扔上卡車，並且幾次試圖關門卡在我的腿上。

其他記者遭到毆打，腳踢，和面部拳打。

在過去一個星期，一百名中國活動人士遭到拘押，含有「茉莉花」一詞的網絡信息遭到封鎖。

我們在被短暫拘押之後獲釋。

在中國爆發民主革命的機會似乎非常小，但是共產黨領導人明顯感到驚恐。

讀者反饋

要求結束一黨獨裁。中共為什麼不敢開放網絡封鎖？普通人

那些老說是記者比其他人的人才是用心良苦，看了youtube上，真正的是警察比人都，除了警察，還是警察。未署名

本次對外國記者大打出手，明顯已然不顧國際形像。其實這些暴行每天都在中國民眾身上發生，外國記者終於受到「國民待遇」了。太子黨比鄧小平和「管家」們還要流氓，這就是中國的未來。paul

首先，感覺是西方記者故意這麼搞的，因為連續這麼多天都沒見到所謂的「示威群眾」，令他們很難堪。所以一定要搞出些事情來。其次，類似事情在西方國家那裏的警察也是同樣對待的，別以為你來中國就是特殊的！未署名

「茉莉花行動」意在破壞中國穩定，憑什麼不能管，你外國記者就能違反中國法律？就能在中國領土上肆意妄為？就能恬不知恥地造假新聞宣稱集會「示威者」多達「數百人」甚至「數千人」？現在又編造被毆打被粗暴對待這種爛到只有爛人才會相信的無聊消息，真是讓人不齒。唐人唐裝, 中國北京

最強烈譴責中共粗暴對待BBC記者及其它媒體記者的野蠻行為！中共獨裁必須下台，還權於民！ 北京

中國沒有警察，都是流氓。未署名

上海當天的人數是上次現場人數的好幾倍，年輕人不少，看到警察手忙腳亂的樣子，覺得很滑稽，還用上了環衛灑水車，假如警察也經常上網的話，他們會不會對今天中國社會的可悲現狀而感到無奈引發同情呢？未署名