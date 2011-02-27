BBC记者上海直击“茉莉花集会”

圖片版權 shanghai Image caption 在上海有五人被警察帶走

中國當局在北京和上海市中心出動大批警察，在活動人士呼籲舉行聚會的地點進行了一場力量的展示。

要求人們參加街頭聚會的呼籲最初出自一個中國境外的網站，中國當局隨後嚴密監視和封鎖微博和互聯網站，以防止這一消息的擴散。

在上海市中心的主要廣場，當局使用吹哨和喇叭呼喊的方式，敦促人們迅速移動，以防止人群聚集。

星期日（2月27日）在現場出現的警察有一百多人，遠多於上一個星期前出動的警察人數。

他們還使用大型的清潔車輛，反覆清掃街道，以促使人群運動。

他們試圖阻止記者攝像，攝影，或者和任何路人交談。

在北京，BBC的一個電視攝制組由於試圖拍攝報道現場狀況而受到拘押，被帶往鄰近的警察局，隨後獲釋。

在上海，有五個人被警察帶走，其中一人一直在拍攝照片。

讀者反饋

中國就是因為太好了，所以你們這些英美國家才想我們亂，恨不得我們中國人永遠貧窮、落後。這樣你們就可以隨便欺負我們。我們海外華人都知道只有祖國強大了，我們在國外才能有尊嚴有地位。請每位中國人都看清英美的陰謀，不要被他們蒙蔽。AUS

真相是需要老百姓自己感受的，作為中國人自己的感受是希望享受現在的生活，某些人的唯恐天下不亂，實則想趁亂為自己謀利。未署名

昨天上海很平靜的，那像報道的那樣，在炒作吧！jodan, american

當局使用吹哨和喇叭呼喊的方式，敦促人們迅速移動，以防止人群聚集。——這不是對好奇的路人變相做了一次廣告？未署名