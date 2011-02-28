中国已从利比亚撤出近三万侨民

圖片版權 AFP Image caption 已有數千中國僑民從利比亞返回中國。

據中國媒體周一（2月28日）報道，截至周一中午，中國已從利比亞撤出2.9萬名僑民。

這些被撤出僑民中的2500人已經回國，其餘的被暫時安置在第三國，等待乘坐包機返回中國。

這些人暫時的安置地點包括希臘克里特島、馬耳他、突尼斯傑爾巴島、蘇丹喀土穆和阿聯酋迪拜。

據報道，從2月27日至3月10日，中國將大幅增加飛往希臘、馬耳他、突尼斯的包機架次接僑民回國。

其中包括中國民航每天五架包機和海南航空25架次包機飛赴希臘克里特島，南方航空46架次和東方航空每天四架飛赴馬耳他。

中國交通部也於周日（27日）下發緊急通知，要求各相關省分交通部門為利比亞撤離人員返鄉提供便利。

中國「徐州號」導彈護衛艦即將抵達利比亞附近海域，為接載中國公民的船隻提供支援和保護。