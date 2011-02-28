台湾成立“二二八事件”纪念馆

林楠森

BBC中文網在台北特約記者

2011年2月28日

圖像加註文字， 台灣民眾向二二八事件受難者獻花。

台灣成立了二二八國家紀念館，標誌這起發生在64年前的事件，在馬英九稱紀念館成立代表政府有反省能力之際，受難者家屬則要求國民黨反省與賠償。

受難者家屬在紀念館成立典禮上說，上個月的「苿莉花革命」令其想到，若1947年就有互聯網，二二八事件會有不同的結局，受難者家屬就不必生活在陰影中，可以光榮的說出長輩當年爭取公平自由與生存權的故事。

致詞家屬說，受難者長期被污名化而家屬孤立無援，許多沒有這種經歷的人很輕鬆的說，歷史巨輪向前滾動要忘掉過去展望未來，但對受難者家屬來說，這事還沒有過去。

二二八事件在台灣曾長期被政府禁為禁忌話題，總統馬英九說國家紀念館的成立標誌台灣民主自由的進步，並說這代表中華民國政府有反省能力。

台灣政府是在李登輝執政時對事件中被任意逮捕處決與無辜殺害受難者家屬進行金錢上的賠償，這筆二十億台幣賠償金以及國家紀念館都是由政府編列預算由納稅人共同負擔。

在國家紀念館成立的當天，一群受難者家屬在台北市遊行要求國民黨負起責任付這筆賠償金，以及支付紀念館的費用，但兼任國民黨主席的馬英九拒絕此一要求。

馬英九說二二八事件中扮演主要的是政府，所以由政府來承擔是合適的作法。

＂歷史教育＂

馬英九並說，二二八基金會成立的目的不只是要補償家屬的損失，更重要的工作是真相調查與歷史教育。

然而馬英九執政下對二二八的歷史教育並未得到受難者家屬的認同，有受難者家屬批評事件發生了六十四年後，國民黨還是利用其取得執政權來解釋歷史。

這名受難者家屬指出，二二八紀念館內放置了蔣介石的圖像，並標示其為秩序的恢復者，他稱國民黨這樣的歷史詮釋是扭曲歷史顛倒是非。

對於蔣介石在二二八事件中的責任，在民進黨執政時期，二二八基金會考據文獻指出蔣介石是二二八事件的元兇，當時台灣政府將台北市中心紀念蔣介石的中正紀念堂改名為民主紀念館。

而在馬英九執政後，台灣政府將該紀念館改回原名，曾任蔣經國英文秘書的馬英九，每年也固定地到蔣介石父子的慈湖墓園謁陵。

馬英九在二二八紀念活動上以總統身份向家屬躹躬致歉，並表示對於事件真相無需刻意的掩蓋；而受難者家屬在紀念活動上則對於許多史料仍不能完整呈現表示非常遺憾。