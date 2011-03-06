中国继续“反茉莉花”舆论攻势

圖片版權 GETTY IMAGES Image caption 中國官方報章連續兩天要求民眾維護社會「和諧穩定」。

網上連續第三周出現「中國茉莉花革命」集會號召，中國官方報章繼續就此發動輿論攻勢。

上海《解放日報》與同系的《新聞晨報》星期天（3月6日）發表 題為〈穩定是人心所向〉的署名評論文章，要求群眾「不信謠、不傳謠、不參與」。

《北京日報》也 連續第二天發表署名評論，批評有人打著民主旗號在網上造謠，破壞社會秩序，要求民眾「自覺」維護社會和諧穩定。

據香港媒體報道，北京王府井和西單兩處網上號召集會地點，星期天上午的保安均明顯加強，大批制服和便衣警察在其周邊站崗，監察群眾。

其中，位於王府井的一家酒店入住了出席「兩會」會議的港區全國人大代表，該酒店一道通往步行街的側門星期天早上被停用。

第三周集會的號召信息版本眾多，其中一個版本稱，新的集會以「三個代表」為代號，呼籲參與集會的網民「微笑散步」，也有版本呼籲集會人士以「抓小賊」為暗號，一旦有人被捕時替對方解圍。

另一個自稱「中國「茉莉花革命」發起者」的網民則在博客上 發表了一份35個城市集會地點清單。BBC中文網目前無法核實任何一個號召集會信息的真偽。

上海與北京警方在上星期天（2月27日）對採訪兩地集會的境外記者進行驅散。隨後，包括BBC在內的駐北京外國記者相繼被約談，警告不要再採訪本周的集會。