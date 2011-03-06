中国继续“反茉莉花”舆论攻势
- 2011年 3月 6日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
網上連續第三周出現「中國茉莉花革命」集會號召，中國官方報章繼續就此發動輿論攻勢。
上海《解放日報》與同系的《新聞晨報》星期天（3月6日）發表 題為〈穩定是人心所向〉的署名評論文章，要求群眾「不信謠、不傳謠、不參與」。
《北京日報》也 連續第二天發表署名評論，批評有人打著民主旗號在網上造謠，破壞社會秩序，要求民眾「自覺」維護社會和諧穩定。
據香港媒體報道，北京王府井和西單兩處網上號召集會地點，星期天上午的保安均明顯加強，大批制服和便衣警察在其周邊站崗，監察群眾。
其中，位於王府井的一家酒店入住了出席「兩會」會議的港區全國人大代表，該酒店一道通往步行街的側門星期天早上被停用。
第三周集會的號召信息版本眾多，其中一個版本稱，新的集會以「三個代表」為代號，呼籲參與集會的網民「微笑散步」，也有版本呼籲集會人士以「抓小賊」為暗號，一旦有人被捕時替對方解圍。
另一個自稱「中國「茉莉花革命」發起者」的網民則在博客上 發表了一份35個城市集會地點清單。BBC中文網目前無法核實任何一個號召集會信息的真偽。
上海與北京警方在上星期天（2月27日）對採訪兩地集會的境外記者進行驅散。隨後，包括BBC在內的駐北京外國記者相繼被約談，警告不要再採訪本周的集會。