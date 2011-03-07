波兰前共产时代领导人继续受审

圖片版權 ap Image caption 雅魯澤爾斯基（左）在法庭上

星期一（3月7日），針對前波蘭共產時代領導人雅魯澤爾斯基的審判在華沙再次開庭。

雅魯澤爾斯基於1981至1989年在位，曾經擔任過波蘭總統。

此前，因為主持審判的法官之一身體狀況欠佳，針對雅魯澤爾斯基的審判休庭了6個月。

現年87歲的雅魯澤爾斯基將軍與同案被告前波蘭統一工人黨第一書記卡尼亞一起出庭。

如果被判有罪，雅魯澤爾斯基將面臨最多10年徒刑。

1981年，雅魯澤爾斯基在波蘭實施戒嚴，以鎮壓瓦文薩領導的波蘭團結工會。

波蘭團結工會是前蘇聯社會主義陣營中唯一的獨立工會組織。

雅魯澤爾斯基成功鎮壓了團結工會運動，導致團結工會走入地下。

他促成了1989年圓桌會談。這一會議為波蘭共產主義政權的倒台掃平了道路。

1989年6月舉行的部分自由的大選標誌著共產主義陣營垮台的第一步，直到1991年蘇聯解體。

雅魯澤爾斯基的審判始於2008年。星期一（3月7日）休庭後，下一次開庭日期是3月30日。