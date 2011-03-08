台湾全球观光竞争力排名上升

世界經濟論壇公布的2011年全球觀光競爭力排名台灣上升至第三十七名，在排名上升之際，台灣政府近年來發展觀光的重點是吸引中國大陸遊客。

圖片版權 Other Image caption 台灣希望吸引更多大陸遊客

排名在世界前十的多數為歐洲國家，前十名依序為瑞士，德國，法國，奧地利，瑞典，美國，英國，西班牙，加拿大，新加坡。

在兩岸三地中，香港特區排名最高持平在全球第十二名，中國則排名全球第三十九，較前次的排名進步了八位。

這份排名將台灣稱為中國台灣，其較前次排名上升了六位，被評定最佳項目是電話普及率排名世界第一，鐡路與道路也都在世界前十名內。

台灣政府在三年前馬英九上台後，全力發展中國大陸遊客到台觀光，目前正在計劃中的是開放陸客個人遊，據官員稱開放時程預計在今年上半年。

而據台灣政府對到台陸客的調查，在其列舉的項目中，陸客對台灣的觀光便利性，觀光環境國際化，以及環境安全性等滿意度較高。

高齡遊客

到台的陸客平均年齡為52歲，台灣觀光局指出，相較於到韓國觀光的陸客平均介於31-40歲，其未來加加強開發中國大陸的年輕旅客群。

這些年齡偏高的陸客到台，據台觀光局稱其有＂期盼已久＂的急迫感，首選的行程包括了日月潭，阿里山等早年被中國有關台灣教科書列入的知名景點。

其它陸客到台一遊的必訪行程還包括了台北的故宮博物院，以及台北市中心的地標101大樓，這兩個遊客必到處都為了大批陸客到訪，而延長其原有開放時間。

據台官方數據，在2010年上半年到台陸客每日平均達到3440人，到台旅遊前五名的省市依序是浙江，廣東，江蘇，上海，以及福建。

旅遊規劃

目前到台的陸客旅遊行程主要都是以環島旅遊為主，以2010年下半年來說其平均在台停留約七天半，多數遊客在這段時間內造訪了台灣從北到南的各大景點。

按台官方統計數據其2009年每人每日平均消費是234美元，僅次於日本遊客的269美元，是到台遊客中消費力較高者。

台灣觀光局下一階段吸引陸客的目標是＂享受生活的台灣＂，並表示除了環島遊外將開發其它像是美食養生，健檢醫療等客制化的深度多元旅遊。

而其瞄凖吸引的對象包括企業人士，白領，學生團體，獎勵旅遊等中國大陸民眾。