中国称“茉莉花革命”不会扩散到新疆

圖片版權 AP Image caption 張春賢上任新疆大約一年時間

中共新疆自治區黨委書記張春賢星期二（3月8日）在北京發表談話說，發生在中東和北非的「茉莉花革命」不會擴散到新疆。

這位中共駐新疆最高官員在全國人大新疆代表團舉行的會議上說，他對此一點都不擔心。

新疆首府烏魯木齊曾在2009年7月發生嚴重暴力騷亂，有近200人被殺，大約1700人受傷，其中大多數是漢族。

事件發生之後，時任中共新疆黨委書記的強硬派人物王樂泉受到嚴厲批評，尤其受到處理危機不當的指責。

現年57歲的張春賢在去年接替王樂泉，出任新疆黨委書記。許多人認為，張春賢上台之後向外界展示了比王樂泉溫和一些的面孔。

「新疆是新疆」

張春賢在星期二的會議上表示，從地理上講，中東和新疆靠近，但新疆和這些國家完全不同。他說，「新疆是新疆，周邊地區是周邊地區。」

但是參加這次會議的新疆自治區主席努爾·白克力表示，儘管新疆的局勢有所改善，維持穩定的任務仍然艱巨。

努爾·白克力同時否認當局在限制新疆的互聯網服務。

2009年7月騷亂發生之後，中國當局切斷了新疆的互聯網服務，達10個月之久。網絡自由活動人士表示，新疆的互聯網目前仍然受到嚴格控制。

但是努爾·白克力說，「互聯網沒有受到控制。」