中国人大结束 温家宝谈政治改革

圖片版權 AP Image caption 溫家寶說，腐敗是當前中國面對的最大危險，消除腐敗取決於制度和體制方面的改革。

第十一屆全國人民代表大會第四次會議周一（14日）結束，會後中國總理溫家寶回答了中外記者的提問。溫家寶對記者說，腐敗是當前中國面對的最大危險，消除腐敗取決於制度和體制方面的改革。他說，國家的命運取決於民心，要創造條件，讓人民批評和監督政府。中國電視直播了溫家寶答記者問。

溫家寶說，在強調政治改革重要性時，政治體制改革要和經濟體制改革協調進行。他還說，經濟改革要靠政治體制改革來保障，沒有政治改革，經濟改革不會成功，已經取得的成果，也有失去的危險。

強調政治改革和民主

只有推進經濟體制改革和政治體制改革，才能讓人民享受改革開放的成果。溫家寶說，公平正義是社會主義本質特徵，也是社會穩定的基礎。不僅要實現收入分配公平，逐步減少分配收入差距擴大的現象，而且要解決教育醫療資源分配的不公平問題。

雖然溫家寶在回答提問時強調，中國的情況同發生政治、社會動蕩的北非和西亞國家不可相提並論。但他反覆強調以人為本，社會公平和保障人民的民主權利，似乎說明，北非和阿拉伯國家發生的動蕩令中國領導人更關注民生和民怨問題。

溫說把北非同中國相比不恰當。接著說中國經濟政治模式如何適應中國國情，即以經濟建設為中心，促進社會發展和社會進步。並且堅持以人為本，全面協調可持續發展。還要堅持社會公平正義，保持社會和諧穩定。保障人民民主權利，促進人的發展，調動人民的積極性和創造性。

對地方政府的疑慮

雖然去年政府出台房地產調控措施，現在公眾擔心政策能否落實，中國記者問溫家寶政府如何確保政策得到實施。此前在兩會期間的一次專門關於房價和保障性住房的記者會上，也有中國記者政府如何實行問責制，確保建造和分配保障性住房能夠公平進行。這些問題似乎也反映了中國公眾對官員腐敗和對地方政府不信任。

溫家寶承認房價調控的關鍵是能否落實已經制定的各項措施。對中央政府的責任是加強對地方政府落實房價調控政策檢查的力度，實行真正問責制，另外地方政府要認真落實房地產調控，首先要公布政府調控房地產的政策和房價控制目標。

溫家寶還提出，加快保障性住房建設，在今後五年內建設3600萬套保障性住房，從供求上解決房地產市場存在的問題。此前住建部官員說，中央! 政府去年和今年都出台文件指示省政府主要負責，市政府直接負責，實行考核問責。溫家寶在政府工作報告中也說，對地方政府的相關考核要考慮影響穩定的因素，住房事關政治穩定。

溫家寶苦口婆心的形像似乎同對地方政府政令不暢形成對比。中國似乎早有將問題歸咎於地方官吏的傳統。「官無封建，而吏有封建」的說法就是指地方官固守地方利益，妨礙全局。