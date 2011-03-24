福岛危机发酵 台知名企业反对发展核电

Image caption 台灣民眾擔憂核電安全，走上街頭抗議

在日本福島核危機的影響下，台灣民間對於核能發電出現了更多的反對聲音，但公營的台灣電力公司則表示將持續發展核電站。

核能發電在台灣一直是個具有爭議性的話題，多年來一直以經濟發展的理由壓下了反對者的聲音，過去對核電站表達反對的主要是民間的環保團體，以及核電站附近的居民。

然而在福島核電站反映出的風險後，台灣知名企業家張榮發也對核電站表達反對態度；張榮發是台灣長榮集團的創辦人，其擁有航空與海運等大型企業。

張榮發認為台灣與日本同屬地震帶，在日本高度重視核安全下還是無法對強烈地震作出應變，這對台灣的啟示是不應該發展核電。

他並說政府應認真檢討其能源政策，而他個人的看法是目前運轉中的三座核電站，以及興建中的核四電站，最好是全部癈除。

對於這名重量級企業家的建議，公營的台電公司董事長陳貴明說能理解其心情，但對其有關核能發展建議不敢苟同。

安全保證

按台電公司的說法，目前運轉中的三座核電站若停止發電，台灣經濟也會垮掉。而對即將完成興建的第四座核電站，公司也拒絕停工的呼籲，並表示目前尚未裝填核燃料，絕對不會發生核子事故。

包括政府的核子能委員會以及台電公司，對於台灣的核電站安全都做出了看來信心十足的保證。

核能委員會的官員此前以坐在蓮花座上的菩薩，來形容台灣核電站經得起地震考驗，而台電公司則在執政的國民黨中常會上向馬英九提出報告說，台灣核電站比福島核電站安全十倍。

若從反核人士由環保團體擴散到大型企業來說，官員這種極高的安全信心對民間並不見得具有說服力。

核安問題涉及許多相當專業知識，而核能委員會與台電公司也經常扮演這方面信息的傳遞者角色，但批評者認為官員作出的強烈保證反映出的是自大與無知。