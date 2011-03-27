香港公布雷曼债券投资者赔偿方案

2011年3月27日

圖像加註文字， 雷曼投資者上街遊行要求賠償

香港銀行公會宣佈破產的雷曼兄弟銀行衍生金融債券投資者處理方案。

2008年美國第四大投資銀行雷曼兄弟公司倒閉，導致其之前發行的金融衍生工具信貸掛鉤票據（香港稱「迷你債券」）價值暴跌，引發香港等地投資者不滿。

周日（3月27日）香港銀行公會宣佈16家參與分銷雷曼衍生金融債券的香港銀行同意，向合資格客戶收回抵押品並為其提供額外特惠款項，合資格投資者可獲相當於最初投資額85％至96.5％的款項。

香港銀行公會主席和廣北指出，雷曼「迷債」的接管人、托管人以及其他有關方面，在周末達成和解協議，合資格客戶可獲收回抵押品以及獲發特惠款項。他表示，接管人考慮到「迷債」抵押品在法律上仍然存在不確定性，目前達成的和解協議，已是為客戶爭取到的最佳結果。

但是有些雷曼迷你債券的苦主對這一解決方案仍表示不滿，要求獲得百分之一百的賠償。

香港政府、香港證監會和金融管理局都對這一方案的出台表示歡迎。