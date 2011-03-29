缅中油气管工程被指侵犯人权

Image caption 中國建造油氣管線路，減少對馬六甲能源海峽運輸的依賴

一個人權組織周二（29日）表示，穿越緬甸通往中國的石油和天然氣管道建造工程產生了嚴重違反人權的問題，可能導致腐敗。該組織要求參加該工程的公司重新考慮他們的投資決定。

中國最大的油氣公司中國石油天然氣集團公司9月正式開始建造有氣管道在中國部分的過程。在緬甸部分的工程在去年6月已經開始。

該工程將有助於中國能源進口路線多樣化，減少對通過具有風險的馬六甲海峽航運的依賴。中國80%的石油目前通過馬六甲海峽運送。

在華盛頓的地球權利國際的報告指出，緬甸中國油氣管道建造工程涉及強制拆遷，囚禁反對建造計劃的異議者，強迫勞工。

緬甸軍隊向油氣管道建造工程提供保護。緬甸軍隊殘酷鎮壓對油氣管道建造工程的反對力量。地球權利國際的緬甸協調員說，他們接觸過的緬甸村民都反對建造這條油氣輸送管道。

中國石油天然氣集團公司的官員拒絕對此報道發表任何評論，說他們沒有看到人權組織的上述報告。

中國外交部發言人姜瑜在例行的新聞發佈會上說，中國同鄰國遵循睦鄰友好的多邊政策，一直致力於同周邊所以鄰國的友好互助關係。