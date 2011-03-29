英国首次查出微量放射性物质

圖片版權 Other Image caption 福島核電站發生洩漏之後，英國首次檢測出放射性碘。

蘇格蘭城市格拉斯哥和距離首都倫敦不遠的牛津郡首次檢測出據信來自日本福島核電站洩漏的微量放射性碘。

官員稱，目前在空氣中檢測出的碘-131微不足道，不會威脅公眾健康。

蘇格蘭環境保護中心表示，日本福島核電站因為地震發生核洩漏事故後，遠在六千英里的格拉斯哥首次檢測到空氣中含有放射性碘。

該機構還指出，這種情況與冰島以及瑞士等歐洲國家所報告的情況相一致。

英國健康保護署也證實，已經在牛津郡的空氣樣本中發現了放射性碘。

健康保護署還預計在未來幾天或幾個星期，空氣中的放射性元素還可能增加，不過含量遠低於對人體造成傷害的水平。

日本發生強地震和海嘯導致福島核電站核輻射洩露。

此前中國等亞洲國家已經檢測出人工放射性核素碘-131、銫-137和銫-134。

另外，美國多洲、加拿大和歐洲其它地區也檢測出放射性物質。