美人权组织称中国宗教迫害加剧

Image caption 據信中國有一千萬天主教徒

在美國的基督教人權組織「對華援助協會」發表年度報告稱，2010年中國對基督教會和基督教徒的迫害程度增加。

「對華援助協會」說，該組織去年收集到的中國基督教會和教徒受迫害的案例有90件，比前一年上升16.9%，受迫害人數3343人。而被當局抓捕的人有556人，比上年增加了42.9%。不過同2009年相比，被當局判刑的人數減少。遭判刑的有6人，下降了73.9%。

「對華援助協會」的年度報告指出，2010年中國基督教會在中國大陸受到的迫害出現了三個新的特徵：打擊基督教維權律師團體，虐待酷刑和黑社會手法以及嚴厲鎮壓不服控制的「三自教會」。

該報告的附錄中還首次公布了2010年度部分被迫害的基督教徒的名單。

為了防止宗教組織受「外國控制」，中國將宗教活動基本限制在「三自愛國教會」範圍內，家庭地下教會經常面臨當局的打壓。

英國外交部發佈的2010年人權民主年度報告中提到，中國的宗教自由仍然只停留在書面；大量家庭教會的存在說明官方批准和控制的教會無法滿足民眾的宗教信仰需求。

不過，北京也一度對其所認為不具威脅性的未登記宗教團體顯示出較為為寬容的態度，部分家庭教會的代表甚至與國務院發改委官員在2008年11月舉行過一次史無前例的會面。