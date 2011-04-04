“过劳死”成中国警察牺牲主因

2011年4月4日

圖像來源，AP 圖像加註文字， 中國警察過勞死比例令人堪憂

中國公安部統計數據顯示，過去五年中因勞累過度而在工作中猝死的警察人數幾乎佔警察犧牲總數的一半。

公安部統計顯示，在2006至2010年中中國共有2182名警察因公犧牲。

其中因勞累過度而在工作中猝死的人數達到1029人，達犧牲警員總數的47%。

公安部數據分析顯示，「過勞死」的警察平均年齡僅有45歲，派出所民警和交警居多。

中國一名未透露姓名的派出所民警對BBC中文網記者介紹，他們每四天為一個工作週期，其中一天要值班24小時，其餘三天則要工作八小時。

這名民警說，如果值班後恰逢周末，在管區平靜的情況下，手上沒有案件的民警可以得到休息，否則仍需工作。

勞累

這名民警對BBC記者透露，他所在的派出所最近因管區案件較多，因此警員們在值班24小時後，原本應該每天工作八小時的三天中仍需要再增加約四個小時的巡邏。

他表示，在長期的工作壓力和不規律的作息時間下，很多基層民警出現健康問題，中年民警中血脂、血糖和血壓高的人比比皆是。

公安部統計數據顯示，在1949年至2010年期間，中國共有11440名警察因公犧牲。

而其中，在1949年至1980年的31年中犧牲的人數僅有1026人，而在1981年至2010年的30年中則有10414人犧牲。

接受BBC中文網採訪的民警透露，據他所知，因公犧牲警察的家屬可以得到10萬至20萬元左右的撫恤金。

不過根據此前中國媒體的報道，中國已經大幅提高了警察撫恤金和救助金水平。