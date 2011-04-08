中国关注日本向海中排放核废水

圖片版權 Reuters Image caption 東京電力公司向大海排放11,500噸低輻射海水

中國外交部周五（8日）表示對日本地震海嘯後將低濃度核廢水排放到太平洋表示關切，並敦促日本保護海洋環境。

日本地震導致福島核電站核洩漏。

外交部發言人洪磊在聲明中說，作為日本的近鄰，中國理所當然地對此表示關切。

他表示，中國希望日方按照有關國際法行事，採取切實措施保護海洋環境。

他還說，中國正在密切關注事態發展，同時進行專業評估，並就此繼續與日方保持接觸，要求日方及時、全面、凖確地向中方通報有關信息。

此前有報道說，由於沒有足夠的用來保存較高輻射海水的儲存空間，東京電力公司周一被迫開始向大海排放11,500噸低輻射水。

不過該公司周三表示，已經停止從福島第一核電廠將含有大量核輻射的水排入海中。

中國，韓國等日本鄰國都對日本的核輻射事件表示憂慮。