中国关注日本向海中排放核废水
- 2011年 4月 8日
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中國外交部周五（8日）表示對日本地震海嘯後將低濃度核廢水排放到太平洋表示關切，並敦促日本保護海洋環境。
日本地震導致福島核電站核洩漏。
外交部發言人洪磊在聲明中說，作為日本的近鄰，中國理所當然地對此表示關切。
他表示，中國希望日方按照有關國際法行事，採取切實措施保護海洋環境。
他還說，中國正在密切關注事態發展，同時進行專業評估，並就此繼續與日方保持接觸，要求日方及時、全面、凖確地向中方通報有關信息。
此前有報道說，由於沒有足夠的用來保存較高輻射海水的儲存空間，東京電力公司周一被迫開始向大海排放11,500噸低輻射水。
不過該公司周三表示，已經停止從福島第一核電廠將含有大量核輻射的水排入海中。
中國，韓國等日本鄰國都對日本的核輻射事件表示憂慮。