台湾红十字会：不排除将捐款全部汇往日本

林楠森

BBC中文網在台北特約記者

2011年4月11日

圖像加註文字， 台灣紅十字會為日本災區輸送賑災物資

台灣紅十字會扣下大筆民眾對日本震災捐款，在引起捐款人網絡串聯抗議的連日爭議後，表示不排除將把捐款一次性匯給日本，同時台灣內政部也在立委要求下考慮修改對紅十字會的監督法條。

台灣民眾在日本震災後對災民的捐款迅速累積到數十億台幣規模，日本首相菅直人周日針對無邦交的台灣發表一封親筆致函信件，信中說＂對台灣朋友表現出的心連心的厚重情誼表示衷心感謝＂。

菅直人在信中並說，日本未來定將會以國際貢獻的形式，對世界各地人士所給予的溫暖相援予以回報。

轉交捐款爭議

台灣紅十字會是代收民眾對日捐款的主要機構之一，此一還在累積中的捐款據報已超過十八億台幣，而台灣紅十字會在四月初在其理事會決議下，僅匯給日本約四億多台幣。

網民在Facebook上的串聯迅速累積眾多支持，他們指出其捐款對象是日本災民而非台灣紅十會，並要求將這筆捐款全部轉交給日本紅十字會，以供其投入災民援救工作。

台灣紅十字總會則表示其一慣作法如此，並說其審核災區重建計劃分批撥款才是負責任作法， 其會長陳長文此前則在回應外界批評的記者會上表示，網絡上對該會的許多質疑是台灣的教育出了問題。

這樣的回應引來了網絡上批評其態度傲慢，而台灣紅十字會副秘書長謝昭隆周一到立法院進行報告時，則首度鬆口承諾不排除在五月十日捐款截止後，將把民眾捐款一次性的匯給日方。

信心危機

在全球各地發生災難時，包括2004年發生在南亞的大海嘯，以及2008年中國的汶川特大震災等，台灣民眾都有數十億台幣捐款，而紅十字會是民眾捐款的主要渠道之一。

若以中國汶川地震的民眾捐款為例，紅十字會官員周一在立法院表示目前尚未全部撥款完畢，而南亞海嘯的捐款據報也仍未全數捐出。

這次捐款爭議引起了人們對於台灣紅十字會的信心危機，台紅十字發佈聲明說，對於網上轉貼此前有關南亞海嘯時其募款抽佣15%的新聞報導，是＂子虛烏有＂。

紅十字會官員在立法院回答提問時則表示，其對民眾捐款實際抽取的手續費不到1%。

修改監督？

若以目前台灣政府對代收民眾捐款機構的監督來說，紅十字會並不適用監督其它慈善團體募款的法條，而是適用官方在五十年代即制定的＂中華民國紅十字會法＂。

此一早年制定的法條使得紅十字會不必受到台灣＂公益勸募條例＂法律規範上網公告募款徵信，限期執行募款財物，以及發動募款前向官方申請許可等相關規定。