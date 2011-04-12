中国工程师窃福特机密获刑近6年

Image caption 鬱向東竊取福特商業機密罪名成立被判刑

美國福特汽車公司前工程師鬱向東盜竊工業機密罪名成立，周二（4月12日）在美國密執根州被判處70個月監禁，並罰款12500美元。

鬱向東承認在離開福特公司之前，複製了福特汽車發動機傳動系統和電力供應的資料。他離開福特後，自2008年開始為中國的一家汽車公司工作。

鬱向東在服刑期滿後將被遣返回中國。

美國媒體報道說，鬱向東盜竊的工業情報價值1億美元。

鬱向東曾在福特工作10年。2007年1月，他在中國通過電子郵件向福特公司提出辭職。

美聯社報道稱，他的前女友曾經向福特公司透露，鬱向東把福特的情報交給可能的雇主。

工業情報

2009年10月14日，北汽研究總院員工、中國公民鬱向東在美國芝加哥國際機場入境時遭到美國警方拘捕。

鬱向東被指控竊取和試圖竊取美國福特汽車公司的商業機密，以及非法存取電腦資料，並試圖借此在中國公司謀職。

鬱向東祖籍江蘇南通，1985年赴美國留學，畢業後進入美國汽車業工作，1997年至2007年在美國福特公司擔任產品工程師。

此前，檢控方希望判處鬱向東78個月的監禁，稱有必要以此重刑來阻嚇今後其他企圖盜竊工業機密的人。

鬱向東被捕前任職的北汽公司曾否認與其盜竊工業機密有任何關聯。

北汽公司聲明說，鬱向東在2008年11月與北汽簽訂了3年工作合同，主要負責CAE技術部的工作及車身設計有關事宜。

聲明還強調，北汽一向尊重保護知識產權，並致力於自主品牌的研發。