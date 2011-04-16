圖片版權 RTHK Image caption 中槍男子聲稱他在清潔一支步槍時發生走火。

香港一處民居軍火庫被曝光，據當地媒體報道，警方檢出約20支真槍和上千顆步槍子彈，還有迫擊炮彈和手雷。

事發在香港九龍深水埗區，該警區助理指揮官劉達強星期六（16日）在案發現場對媒體表示，被檢出的槍彈火力強大，並非一般槍支執照持有人可以擁有。

香港警方是在調查深水埗區一名退休男子在家中遭槍傷的案件時發現這批槍支。連同另一批仿真度極高的玩具槍等，槍支總數達100支。

受傷的64歲男子是一名退休獄警，持有槍支執照，據稱他在深水埗富昌邨家中清潔一支步槍時發生了走火，大腿中槍。

這名男子目前已被逮捕，並在醫院加護病房接受治療。警方把案件移交重案組調查。

「收藏品」

案件發生在星期五（4月15日）傍晚，被捕男子報警表示受傷，警方在他被送院後徹夜對其住所進行搜查，搜獲這批軍火。

劉達強指出，被檢獲的槍支彈藥大多是收藏品，其中迫擊炮彈已經報廢，並無殺傷力，然而他笑稱，在民居發現這樣的迫擊炮彈「挺恐怖」。

香港的獄警隸屬懲教署，稱為懲教員，執勤時不配槍；香港普通民眾要管有槍支彈藥，須透過政府認可的射擊俱樂部向警務處申領執照，並須通過考核。

香港電台引述警察員佐級協會主席黃程說，一般槍支執照持有人都會把槍支存放在射擊俱樂部，如果要把槍支存放家中，還需申領另一個執照。

香港保安局局長李少光稱，香港的槍支管制一向嚴格，這起案件情節嚴重，港府將檢討現行法律是否存有漏洞。

根據香港《火器及彈藥條例》，違反槍支執照條款的人，最高可以被判處10年有期徒刑。