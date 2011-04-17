第30届香港电影金像奖揭晓
- 2011年 4月 17日
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第30屆香港電影金像獎頒獎典禮4月17日在香港落下帷幕。
《狄仁傑之通天帝國》和《打擂台》成為本屆金像獎最大贏家。
謝霆鋒憑《線人》一片捧走影帝獎杯，劉嘉玲靠《狄仁傑之通天帝國》獲得影後稱號。
徐克憑《狄仁傑之通天帝國》獲最佳導演獎。最佳電影獎被《打擂台》捧走。
之前口碑不錯、獲得11項提名的《劍雨》一片最終顆粒無收。
三十而立
一年一度的香港電影金像獎素有香港「奧斯卡」之稱。但是，每年也都吸引兩岸三地的電影人參與。
金像獎今年步入而立之年，更加受到關注。業界人士也紛紛借金像獎頒獎之機對香港電影的未來做出展望。
本屆金像獎將「終身成就獎」授予香港電影海外發行人黎筱娉，表彰她長年對香港電影業做出的貢獻。
黎筱娉曾在1960、1970年代之間在海外大力推廣香港功夫片，1990年代參與反擊盜版行動，並曾經協助訂立現行的電檢級別制度。