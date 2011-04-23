圖片版權 GETTY IMAGES Image caption 中國當局禁止廖亦武出境參加紐約國際筆會活動。

以拉什迪為首的多位知名作家發表聲明，對中國當局不准敢言的中國作家廖亦武前往紐約出席文學節活動表示抗議。

作為紐約國際文學節主席的拉什迪說，廖亦武在出發前數天被中國當局禁止出境，他與其他作家「強烈抗議這個出境禁令」。

廖亦武本來獲得拉什迪的邀請，將出席國際筆會美國中心主辦的「世界之聲」文學節。

法新社引述印度出生的拉什迪說，廖亦武是作品被刪減最多的中國作家之一，廖的同胞多年來都無法接觸到他劃時代的作品；現在，北京政府又想把審查之手伸到海外來。

拉什迪譴責說，禁止廖亦武出境的命令「非常遺憾地表明，中國當局無意進行自由和開放的文化交流」。

拉什迪表示，文學節將在廖亦武原定出席的活動場地擺放一張空椅來代表他。

被禁出境

華爾街日報引述國際筆會美國中心自由寫作項目主管西姆斯說，廖亦武本來是出席「世界之聲」文學節開幕式當晚的嘉賓之一。

西姆斯說，中國當局禁止廖亦武出境並禁止他的書籍在中國出版，從某種程度上說侵犯了中國公眾和各國人士了解其思想的權利。

廖亦武原本計劃在參加完美國的活動後，取道澳大利亞，為他在澳洲推出的新書做宣傳。但現在這些計劃均無法實現。

廖亦武筆名老威，1958年生於四川鹽亭，他是中國70和80年代較活躍的地下詩人。

1989年六四事件後，廖亦武因寫作詩歌《大屠殺》和拍攝自己痛哭著朗誦詩歌的電視片《安魂》而被監禁四年。

他在1999年出版的《沉淪的聖殿》和2002年出版的《中國底層訪談錄》等作品都被中國當局查禁。

2008年汶川大地震後，廖亦武曾赴地震現場採訪和攝影，發表多篇地震紀實，並匯整成《地震瘋人院》在台灣出版。