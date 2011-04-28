圖片版權 REUTERS Image caption 馬來西亞總理納吉布（右）迎接中國總理溫家寶

正在馬來西亞訪問的中國總理溫家寶對當地的華僑表示，中國有必要推動政治、經濟及司法制度的改革。

溫家寶周四（28日）在吉隆坡會見中國駐馬來西亞使館工作人員、中資機構、華人華僑和留學生代表時 再次提到政治改革。

他表示，中國有必要推動政治、經濟及司法制度的改革，令人人在法律面前完全平等。

中國領導人提到政治改革並不是什麼新鮮事，但是溫家寶最近在不同場合一再大講有必要推動中國政改。他還說，如果每一個中國人都能獨立思考和有創造精神的話，任何力量都不能打敗中國。

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如何解讀？

溫家寶的這番話到底要表達什麼，是在做秀還是表達他對中國發展的看法呢？

香港《開放》雜誌的主編金鐘接受BBC中文網的採訪時分析說，這並不是溫家寶在故意作秀， 至少在一定程度上表明，溫家寶的確有這些想法， 有它的真實性。

但是金鐘指出，也必須看到，講一些民主、改革之類的大話是中共領導人的傳統，就連毛的時代也這樣做過， 因此沒有必要過度解讀。

金鐘表示，顯而易見，這說明中共黨內存在分歧，即使溫家寶不說這些話，人們也可以看得出來。但至於說分歧有多大，有多嚴重，還是一個未知數。

金鐘說，「溫家寶講這些話，對統治者來說是有益無害的，並不會動搖他們的執政地位」。

「加之，溫家寶的任期也快到期， 因此溫家寶也要考慮到自己的名聲，想樹立一個清廉的形像，有個人的目的在裏面。」