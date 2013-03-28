喬曉陽言論」嚴重打擊香港自治「

Image caption 喬曉陽說，管理香港的人不能與中央對抗，不能企圖推翻中國共產黨的領導。

香港中聯辦的官方網站發表了中國全國人大法律工作委員會主任委員喬曉陽星期日（24日）與建制派議員的談話內容。

喬曉陽這份講話全文長達7000字，闡釋北京對普選特首的基本立場。他說，管理香港的人不能與中央對抗，不能企圖推翻中國共產黨的領導。

喬曉陽說，中央一直強調行政長官人選要符合三個標凖，即三個基本條件：愛國愛港、中央信任、港人擁護。其中，愛國愛港、中央信任這兩項標凖，講得直白一點，就是不能接受與中央對抗的人擔任行政長官。

喬曉陽的講話引起香港各界以及網民的熱議。

香港時事評論員林和立對BBC中文網說，喬曉陽的這番言論無疑代表了北京中央的立場。

「保守僵硬」

他說，很明顯中央對香港「一國兩制」的態度趨向保守，為2017年特首選舉設置一些限制，從實質上說是一種倒退， 對香港的高度自治是一個嚴重的打擊。

林和立認為，自從中共十八大以來， 以習近平為首的中共高層在國內外政策上趨於保守，其中對香港的政策有收緊的現象。北京有一些人擔心香港有人在搞所謂的「分離活動」。

與此同時，香港的一些群眾對內地的遊客也存在一些意見和看法，導致香港和內地矛盾加大。而北京則希望在香港特首普選諮詢前先挑明立場。

喬曉陽還提到，特首普選要符合基本法及全國人大常委會決定，也不允許與中央對抗的人出任特首，如果這兩個前提不確立，得不到香港社會多數人認同，是不適宜開展政改諮詢的。

喬曉陽的此番言論，是否會導致民主派與北京中央的矛盾進一步激化呢？

因為目前由香港溫和派，港大法律學院副教授戴耀廷發起的「佔領中環」活動剛剛宣佈了為爭取2017年香港特首實現真正普選必須允許香港每名公民享有相等的票數，相等的票值和公民參選不受不合理限制的權利等。

同時，香港民主黨何俊仁指出，喬曉陽的言論給香港帶來很大的政治壓力，可能會影響未來諮詢工作。

公民黨陳家洛則批評說，喬曉陽架空特區政府諮詢政改的責任，認為喬曉陽言論反映中央對香港沒有信心。

未來難測

林和立說，就目前看來民主派與北京的對立越來越嚴重，矛盾激化是完全有可能的。

他說，雖然香港的工商界不贊成「佔領中環」這樣的激烈舉動，但是，香港的民主派、知識分子以及中產階層的人士，包括學生對北京這麼早就給特首選舉設置限制和提出先決條件感到不滿。

林和立表示，目前距離2017年的特首普選還有一段距離，雙方也還沒有展開對話。因此也不能排除未來北京方面做出一些讓步，就此達成協議的可能性。但從目前看來，北京對香港政策有僵硬和保守的態勢，恐怕尋求解決僵局的空間有限。

林和立說，根據香港的立法程序，先諮詢後立法。香港立法會必須在2017年把有關的選舉法律立法。如果民主派不支持而導致立法通不過的話，很可能會影響到2017年普選的展開。

讀者反饋 1

共產黨對內統治已經有很多不安穩的隱憂，更何況日益發展與壯大的中國(非共產黨），必須面臨內優外患（日本，南海，美國），怎麼可能讓港人要糖有糖，此一來對內壓不住渴望民主的勢力掘起，對外站不住腳的中共治權更顯得搖搖欲墜，極權仍然是中共不可動搖的治國之本（畢竟槍桿子出政權），孫文推翻滿清為的就是實現民有民主民享，但今日共黨作主、高幹特享，權貴富有，中共現在實行的是跛腳改革，對於一切權力下放談何容易，更何況是畏懼人民的中共，港人治港，對不起現在還是中共說的算，而非你港人或中國內地公民說的算。獨裁滿清倒下去，中國人民真的站起來了嗎，Civil, Tainan

將回歸後的香港, 比喻作殖民地時代香港的那些人, 正好說明中共的賊性與殖民地政府的賊性無異, 亦同時揭穿了所謂 「一國兩制」的虛偽。當年英國人奪走了你們(香港人)的東西, 你們不敢吭一聲, 今天你們膽敢向爺(中共)耍賴! 爺的真面目看到了嗎?! 香港仔, 香港

為什麼每每都會把矛盾激化呢。我相信港人只是希望維持現在的生活方式，法制，自由。對於民主，從現狀來說，如果中央不給你，你能拿得來嗎？！共產黨每次遇到這種事情都是強硬派勝出！所以，希望港人冷靜克制！和中共鬥爭，勢必是長期的，艱苦的，這是所有華人的不幸！希望港人和所有大陸人，都能進行溫和抗爭。須知，我們面對的流氓，可是什麼事情都能做得出來，而且也做過的。Albert,

我覺得，喬的話並無不妥。公平起見，1997年之前，請問香港的大小事務，香港人自己說的算嗎？港督經過選舉了嗎？那個時候為什麼不見香港人站出來反對？愛吃明太魚

－－請問這位愛吃明太魚，香港現在還是殖民地嗎？現在是誰的殖民地？Edward Chen, Sydney Shanghai Chicago

英國統治的時候，沒見香港人那麼多抗議，那時的總督也是英國指派，也沒見香港人抗議要普選，回歸大陸了，要求普選，真搞不懂香港人，純粹是一群政治投機分子搞的活動，搞亂香港，給自己找機會上位。jacky

小圈子大圈子不管怎麼說總算是個圈子吧！英國人殖民香港100年有什麼圈子？娓娓道來

此君用漢語簡體字來罵大陸人，可見自己已經不夠資格何談什麼民主？！香港自治並非香港獨立，香港所謂民主派別只是相對地方派別而非一國之黨派，香港之自治而非國家自治，香港人而非獨立香港之人乃是中國之國人。把這些搞清楚再去為民主拼命流血，想好是要爭取獨立還是要爭取自治再去聽別人慫恿，想好事拿著拳頭對著槍炮分離國家再去尋求選取吧！！！！陌路人

說的狠了些，既然使一國兩制，就不要干涉香港內部事務，否則豈不是成太上皇了嗎？ 但是，香港的所謂民主派也不要太猖狂。你們天天叫民主，沒見你們做什麼真事，為民主而民主是政客的鬼計魎。別把人民綁在你們的戰車上，真鬧起來，你們不會去當英雄，可是香港老百姓可不好過。我看，還是過好日子吧！嘉琪, 中國

上面有人說過，在港英時期，所謂的民主並不存在，港督何時由港人選舉過？現在中共給了你這個權利，你用這個來想革人家的命，我想任何一個政黨都不會允許這種事情的發生。中共固有很多東西是壞的，有很多東西做得很爛，但是從目前來看，比這個世界大部分國家還是要好的。我認為喬的發言很合理，如果香港人想要繼續維持現在的繁榮和穩定，一個不反中共挑戰中央的人來做特首，那真是必須條件。當然，你也可以說，勿自由，則寧死。但是，請說這些話的人在鼓動其他人的時候，先把自己洗乾淨，站在所有人最前面，毅然決然的有赴死的精神（同時，請慎重思考，你的所作所為真能帶來造福大多數人的民主）。理性看待中共, 德國 德累斯頓

在沒有相討之前，民主派發出如果不是用我們的方式選舉，就不是真普選，這樣的霸權民主，誰會受得了！這不單是中式民主和西方民主的較量，也是植民地回歸後沒有去植民化的惡果！未署名

一國兩制的基本法，是中國憲法容許地方行政的小憲法，任何國家的選舉都遵照自身憲法進行，現在民主派要用他們訂的方式來選，任何國家都不會容許發生的！未署名

才十五年中共就迫不及待地出來干涉香港的自治。愛國愛港並不等於要愛共產黨，中共就是把自己凌駕在國家和人民之上。小草

喬曉陽的話沒錯, 他只是意圖極左!香港人誰不知道選出的特首必須由中央任命, 日後必須與中央政府溝通接觸！這麼一點常識, 難道需要喬老爺提醒! 他這番訓話的真正意圖, 是要先給香港民主派扣帽子, 再向香港人施下馬威 - 說明你(香港人)不可選我(中共)不喜歡的候選人(香港民主派). 所以最保險的做法即是 - 乾脆不讓香港民主派當候選人! 總言之, 什麼是「愛國愛港」祗有我 (中共) 說了算。香港仔, 香港

香港是中國不可分割的一部分，享有高度自治，但不等於「絕對自治」，基本法下，中央仍保留外交等權力，若香港不承認中央對行政長官的委任權，就等於不承認基本法，本末倒置。喬曉陽提出的兩個前提合情、合理、合法，在「一國兩制」下，香港的普選應以國家安全為依歸，且在任何一個國家、地區，選出最高領導人或地區首長，都要效忠國家，所以特區政府的行政長官也必然要愛國愛港。娓娓道來

作為天朝淫民，看到樓上有人說大陸人受慣了壓迫什麼的之類的言論。。突然覺得很可笑，不知道你受到的是什麼樣的教育！？不知道你明不明白壓迫的含義！？哈哈。。壓迫。。是的。。大陸人民還生活在水生火熱中，來解救我們吧。讓你的英國老爹帶上十國聯軍來解救我們。Jack

作為在同一國家下的地方政權，不允許推翻國家政體很合理，而且我也不認為香港有能力推翻整個中國的政體。我覺得中國政府擔憂的就是香港地方政府會有獨立傾向。在這個情況下，中國政府的言論過重，其實可以換種說法，說成是特區政府要維持「一國兩制」的制度，不可推翻政體。Justin Lam, USA, CA

讀者反饋 2

喬曉陽說的沒錯！很難想像一個反共人士當選港首後如何與中央政府接觸！如果香港有人想玩弄民主請到英國玩吧！殺機

什麼叫專制獨裁政權？就是不順著民意來辦事的政權，官員的執政是靠著官員的主觀觀點來行事，獨行獨數，專制橫行。民主的中國

【喬曉陽】的言論【不單只】嚴重打擊香港自治，【也同時】向全世界【展露】出中共【公然毀諾】、【強橫無理】的嘴臉。【可嘆的是，中共卻【以此為傲】，一派【大地在我腳下】之勢態。有這】樣的【黨】，真是中國的【不幸】。孟光, Hong Kong

不知道這文章是誰寫的，明顯違背事實。戴耀廷發起發起的「佔領中環，這還叫溫和派，其心可誅，其目的就是搞亂香港。高度自治就是對抗中央嗎，基本法寫的很清楚特首向中央負責，中央有權任命特首。所以民主派純粹就是為了爭權而已。未署名

中共連美/日聯手圍堵都不怕, 會怕一個不聽話的香港特首嗎? 而區區一個特首又膽敢跟中央政府對抗? 無論從人口, 地積, 經濟, 軍力….任何方面看, 一個香港特首怎可能對中共的管治構成威脅?

很明顯, 中共的恐懼不在於香港選出一個不聽話的特首, 而是一個真正的民主制度在香港成功落實和發展, 並對國內產生示範作用, 幅射作用.

中共深知, 國內人湧往香港生子, 買樓, 購嬰兒奶粉等活動, 背後反映著一個 「物必先腐而後蟲生」 的深層次問題! 而事實證明, 一個民主, 自由, 法治的香港正正就是國內人的盼望.

所以, 中共限制港人選一個所謂 「中央信任」 「不與中央對抗」 的特首, 根本不是對症下藥. 真正的良藥就是 - 徹底反腐, 由中共自身做起! 香港仔, 香港

我 覺得，喬的話並無不妥。公平起見，1997年之前，請問香港的大小事務，香港人自己說的算嗎？港督經過選舉了嗎？那個時候為什麼不見香港人站出來反對？試 問：香港人你們有沒有站出來反對英國女王？？你們有沒有站出來對英國的首相說不？既然那個時候你們沒有？憑什麼對現在的特首選舉得寸進尺？？難道現在的特 首不是香港人選的？難道現在的特首不是香港人？放正心態比什麼都重要！愛吃明太魚

這是我在新浪寫的，不出意外，沒有通過「篩選」。新浪上看到的，滿眼都是罵香港人的。

「民為貴，社稷次之，君為輕。

有什麼東西自古以來一定就要屬於誰的？

蒙古自古以來屬於中國嗎？

藏南自古以來屬於中國嗎？

天下有道者得之，無道者失之。

誰代表國家？

靠對老百姓「兇」，就能得到人心嗎？

某些大陸人，你們被剝削，壓迫，就要求別人也要像你一樣被剝削壓迫？這是什麼心理？這叫為虎作倀。」Edward Chen, Sydney Shanghai Chicago

愛國愛港是基本的，但是要愛（共產）黨的話，那就不一定了。喬曉陽這種順我者昌、逆我者亡的霸權主義搞慣了的人，這麼能體會到怎麼能體會到公平、公正的普選的意義。 楊猛, 昆明市