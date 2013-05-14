探訪四川「黑監獄」被打被拘律師獲釋

Image caption 中紀委日前表示，嚴禁攔截正常上訪者。

中國七名維權律師在四川關注一所被認為是黑監獄的法制教育中心遭警方毆打，在被警方扣押24小時後於周二（5月14日）獲釋。

七名律師唐吉田、江天勇、唐天昊、梁小軍、藺其磊、張科科和郭海躍周一前往資陽市法制教育中心，江天勇對BBC中文網說，他們一行在教育中心門外拍照時遭到「不明身份」人的蠻橫對待。

江天勇說：「一輛沒有牌照的黑車上下來兩個人，態度很囂張蠻橫， 要求我們出示證件。我們覺得沒有理由出示證件，因為他沒有公布身份，而且開著沒有牌照的車。」

江天勇說，後來教育中心院內出來三、四個人，「兇神惡煞，攔著不讓我們走，並要毆打我們。」

與江天勇同行的梁小軍律師說，他們後來往大路上走，來了兩輛警車，下來七、八個人，要求他們出示證件，雙方後來發生爭執。

梁小軍說：「警方和教育中心的不明身份的人拳腳相加，造成五名律師受傷，其中唐天昊律師被警察壓在地上，用頭撞地，造成他頭部流血。」

被扣

七名律師被警方帶走，隨後趕來的四名律師李和平、王成、楊慧文和溫海波後來也被限制人身自由。

江天勇說，他們一行周一大約上午11點被警方帶走，星期二凌晨左右王成等三名律師被釋放，其它八名律師直到周二11點左右才獲釋，被警方扣押了24小時。

江天勇說，律師被扣在資陽市雁江區迎街派出所，警察分別訊問他們，問「他們為何要來、誰是組織者」等問題。

他說，警方稱他們是「特殊的人、在特殊的時候、來到了特殊的地方」。江天勇說，警方沒有說明這個地方為什麼「特殊」。

梁小軍對BBC中文網說，七名律師在成都參加「刑事訴訟法研討會」後，「自發前往」探視資陽市法制教育中心。

他說：「我們想拍兩張照片，通過微博讓大家看看，知道這裏有一個限制人身自由、非法拘禁的地方，讓大家關注一下。」

司法環境

江天勇將資陽市法制教育中心稱作「洗腦班」；梁小軍說「知道這裏關押了很多信仰法輪功的人、長期非法關押，可能還有迫害的行為。」

BBC中文網無法獨立證實以上的說法。

梁小軍說，中國政府已表示要取締勞教制度，他認為，資陽法制教育中心所發生的也遲早會見天日。

梁小軍說，雖然中國新政府表示要尊重憲法、依法治國，但目前對司法環境的控制更加嚴厲。

他說：「現在沒有看到往好的方面轉變，反倒是有些惡化。對公民言論自由進行限制。也許，習近平上台後，大權在握，他需要穩定，由他來安排中國的發展，不需要民間說話。」