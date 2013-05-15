台對菲發出新通牒威脅第二波制裁

Image caption 台灣行政院長江宜樺宣佈可能對菲律賓進行更多制裁

台灣政府出台對菲律賓可能進行的第二波反制措施，這些措施包括紅色旅遊警告及進行海上軍演等。

台政府說第二波措施是否實施，取決於馬尼拉經濟文化辦事處理事主席培瑞斯是否帶來符合台方要求聲明。

台灣給菲律賓作出回應的期限是台北時間周三（15日）下午六點。

台方已在周三上午宣佈對菲律賓進行此前提出的凍結菲勞赴台、召回駐菲代表、要求菲駐台代表返國等三項措施。

台灣行政院說，若周三到台的培瑞斯能帶來符合台方要求的正式聲明，才會考慮取消這三項措施，並且不實施第二波反制。

八項措施

第二波八項反制措施首項是對菲律賓旅遊發佈紅色警示燈號，台行政院說，針對菲律賓政府「不友好作法」造成台菲目前關係緊張，因此不鼓勵台灣民眾赴菲旅遊或洽公。

除了台灣人到菲的旅遊警示外，另一措施則是停止菲律賓人到台的免簽證措施，將菲律賓排除在台灣的「東南亞五國人民到台先行上網查核」免簽國家之外。

其它措施則包括切斷台菲之間的各種交流，包括停止台菲雙邊高層交流互動、停止菲方經濟交流、推廣及招商、止台菲農漁業合作、停止台菲科研交流合作計劃、停止台菲航權談判。

措施最後一項則是由台灣國防部與海巡署在台灣「南方海域」辦理聯合海上操演。

據此前台國防部公布的計劃，其最快將在周四至該海域執行聯合「護漁」任務，派遣的武力包括了台灣軍隊各式主力戰艦及戰機，其中的基德艦預計在周三午後啟程。

「輕率敷衍」

台灣總統府在上午宣佈已執行的三項反制措施時，表示馬英九對菲律賓目前為止反應強烈不滿，無法接受如此「輕率敷衍」的結果。

最大在野黨的民進黨對菲律賓的回應也表示其「不滿意、不接受、不妥協」，要求馬英九持續升高對菲律賓外交壓力。

民進黨說其願意做馬政府最強有力的後盾，朝野一致對外要求菲律賓給予台灣滿意答覆。