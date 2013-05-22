H7N9禽流感致中國損失65億美元
- 2013年 5月 22日
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聯合國糧農組織稱，H7N9禽流感的爆發到目前為止已給中國造成價值超過65億美元的經濟損失。
糧農組織首席獸醫官盧布羅茲星期二（5月21日）在瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會上表示，導致經濟損失的原因包括禽流感所帶來的家禽價格波動、消費者信心下降和活禽買賣減少等。
盧布羅茲形容，H7N9禽流感的經濟影響令人震驚。
自華東3月確診全球首批病例以來，中國大陸和台灣已有131人確診感染H7N9禽流感，其中36人死亡。
不過中國國家衛生和計劃生育委員會主任李斌在世衛大會上說，自5月開始至今，當局已經沒有接到新的確診報告。
世界衛生組織助理總幹事福田敬二認為，雖然當前的疫情受到控制，但不能就此認為病毒已經消失，各界仍需對疫情觀察一段時間。
世衛組織總幹事陳馮富珍也在大會上提醒說，H7N9病毒「神秘莫測」，而任何新型傳染病毒都有可能演變成全球衛生威脅。