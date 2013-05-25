「昆明安寧實名買口罩疑涉反石化示威」

Image caption 許多參與示威的昆明民眾都戴上了口罩。

據報道，中國雲南安寧市要求當地藥店實名登記各類口罩銷售，引發網民猜測是否與近日昆明民眾針對石化項目落戶的抗議有關。

廣州《南方都市報》星期六（5月25日）報道，昆明下轄的安寧市工商局日前下發通知，要求安寧範圍內的口罩經營戶銷售各類口罩須執行實名制購買登記。

此前，昆明市民接連在5月4日和16日發起大規模遊行，抗議中國石油旗下企業擬在當地興建PX石化工廠。

報道說，不少藥店業主證實確實接到了該通知；安寧市工商行政管理局承認確曾下發通知，但未解釋原因。

「口罩實名制」的消息引起了廣泛關注，中共《人民日報》也對此措施提出質疑。

《人民日報》的法人微博星期六發帖問：「買口罩為什麼要實名？剛剛開博的昆明市長能不能解釋一下原因？」

與此同時，由中國商務部與雲南省政府主辦的第一屆中國—南亞博覽會將於6月6日揭幕，一些昆明網民發帖投訴當局不斷發出手機維穩短訊。

據多名網民轉發的手機截屏顯示，這份《昆明市政府迎南博講文明樹新風通告》說：「南博會是具有國際影響力的盛會，維護穩定是市民應盡的責任義務。對干擾、破壞南博會舉辦的行為，將堅決依法打擊。」

「詳細登記」

網上流傳的這份通知在5月21日發出，下款為安寧市工商行政管理局。通知要求自發佈當天起執行「口罩實名制」措施。

通知說，安寧全市各商場、超市、百貨零售店、藥店和精品店等都須執行此制度，商戶應詳細記載購買口罩者姓名、身份證號碼、購買口罩的類型、數量和購買日期。

通知還說，工商部門將適時進行巡查和檢查，未按照通知要求執行的，將按照有關規定進行處罰。

《南方都市報》稱，安寧市工商行政管理局辦公室一名工作人員向南都記者確認下發了這份通知，但稱具體情況不清楚，「是市場科發的」。

一些網絡知名人物紛紛評論此事。在新浪微博擁有超過905萬粉絲的北京新聞文化研究中心 副主任楊博說：「不過是為了上街的時候別擋住了臉，以便於抓人取證。不知道以後買衣服要不要實名制，萬一在後背寫上什麼反動或者不雅的字也可以隨時抓人。」

獨立評論人徐紹林質問：「繼網絡實名制、菜刀實名制之後，昆明下屬的安寧市出台口罩實名制。未來還將有什麼會是實名制？」

北京地產商任志強調侃說：「文革時沒限購口罩吧？」

昆明市市長李文榮的微博星期六發佈了昆明市博物館舉辦煉油和石化科普展覽的消息，但並未就《人民日報》微博與廣大網民的查詢做出回應。