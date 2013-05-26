中國再曝教師性侵犯醜聞多名幼女疑受害

繼海南小學校長帶女生開房案後，中國河南再曝光另一起教師涉嫌性侵學生醜聞。

《河南日報》旗下大河網報道，河南南陽桐柏縣一家只開辦學前班至三年級的農村小學內有一名男教師涉嫌猥褻多名女學生，並威脅一旦受害人向家長披露將被殺害。

報道引述桐柏縣中醫院稱，該校一批女生家長星期五（5月24日）集體帶同孩子到醫院進行鑒定，醫生在其中九名女生身上發現不同程度的曾遭性侵犯跡象。

報道引述桐柏縣警方稱，涉案的56歲男教師已被刑事拘留，警方正調查具體被侵害女生人數。

不過，同屬《河南日報》報系的《河南商報》在其官方微博上報道，男教師的家屬不相信他曾犯案，並指責這是「誣陷」。

此前，海南萬寧市第二小學校長陳在鵬與該市房管局工作人員馮小松於5月初某夜帶數名小學女生到酒店開房。

萬寧市警方上周表示已偵結陳在鵬、馮小松一案，並以涉嫌犯強姦罪移送萬寧市檢察院審查起訴。