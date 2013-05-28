習近平新政： 七不講後又有十六條
繼中共出台9號文件被披露規定「7不講」消息在網上傳出後，最近又出現一份最早於5月4日公布的「加強高校青年教師思想政治工作意見」（簡稱 「意見」），進一步突顯習近平新政試圖加強管控思想的意圖。
「意見」下達時間為5月4日，與網絡上開始廣泛傳播的「七不講」時間吻合。 中國各地媒體當時也曾報道過一份中共中央辦公廳《關於當前意識形態領域情況的通報》的文件。
有分析人士認為，文件很可能是「七不講」內容的原始文本。
十六條
中共中央組織部、宣傳部和教育部黨組5月4日發佈了共16條的《關於加強和改進高校青年教師思想政治工作的若干意見》， 要求全國各級有關單位「為深入貫徹落實黨的十八大精神，加強高校青年教師隊伍建設，提高青年教師思想政治素質」。
「意見」指出：「少數青年教師政治信仰迷茫、理想信念模糊、職業情感與職業道德淡化……不能為人師表」； 「意見」在要有關各級加強領導和管控之外，要求「強化政治理論學習，深入開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論體系教育，深入學習實踐科學發展觀」的內容。
分析人士指出，這是習近平政府積極推動嚴格管控思想政策的新證據。
七不講
網上廣泛流傳的中共「七不講」文件，要求高校教師不能講普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、黨的歷史錯誤、權貴資產階級和司法獨立。
據報，「七不講」文件下發至縣團級，指稱：宣揚〝普世價值〞的核心目的是排除黨的領導；〝公民社會〞主張是要在基層黨組織外建立新的政治勢力；〝新自由主義〞理念反對國家進行宏觀調控；提倡〝西方新聞觀念〞，是反對黨一貫堅持的〝喉舌論〞，要擺脫黨對媒體領導，搞蘇聯當年改革時推行的〝公開化〞，用搞亂輿論來搞亂黨、搞亂社會。
兩個不能否定
文件還表示，「歷史虛無主義〞的要害是針對黨領導下的歷史問題，否認人們已普遍接受的事實，極力貶損和攻擊毛澤東及毛澤東思想，全盤否定毛澤東時期中國共產黨的歷史作用，目的是削弱甚至推翻黨的領導的合法性；歪曲改革開放的種種說法則認為，改革中出現了官僚資產階級、國家資本主義，認為中國改革不徹底，只有進行政治改革才能完善經濟改革等等。
分析人士注意到，圍繞文件精神，《光明日報》還發表〝『兩個不能否定』的重大政治意義〞一文，除強調習近平的〝不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期〞之外，還特別強調習近平的另一個說法，「如果當時否定了毛澤東，我們的黨還站得住嗎？站不住就會天下大亂〞。
與此同時，中國官方凖備以各種形式紀念毛澤東誕辰120週年。