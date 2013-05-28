習近平新政： 七不講後又有十六條

2013年5月28日

圖像加註文字， 分析人士認為有越來越多證據證明習近平正在推行嚴格思想管控政策。

繼中共出台9號文件被披露規定「7不講」消息在網上傳出後，最近又出現一份最早於5月4日公布的「加強高校青年教師思想政治工作意見」（簡稱 「意見」），進一步突顯習近平新政試圖加強管控思想的意圖。

「意見」下達時間為5月4日，與網絡上開始廣泛傳播的「七不講」時間吻合。 中國各地媒體當時也曾報道過一份中共中央辦公廳《關於當前意識形態領域情況的通報》的文件。

有分析人士認為，文件很可能是「七不講」內容的原始文本。

十六條

中共中央組織部、宣傳部和教育部黨組5月4日發佈了共16條的《關於加強和改進高校青年教師思想政治工作的若干意見》， 要求全國各級有關單位「為深入貫徹落實黨的十八大精神，加強高校青年教師隊伍建設，提高青年教師思想政治素質」。

「意見」指出：「少數青年教師政治信仰迷茫、理想信念模糊、職業情感與職業道德淡化……不能為人師表」； 「意見」在要有關各級加強領導和管控之外，要求「強化政治理論學習，深入開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論體系教育，深入學習實踐科學發展觀」的內容。

分析人士指出，這是習近平政府積極推動嚴格管控思想政策的新證據。

七不講

網上廣泛流傳的中共「七不講」文件，要求高校教師不能講普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、黨的歷史錯誤、權貴資產階級和司法獨立。

據報，「七不講」文件下發至縣團級，指稱：宣揚〝普世價值〞的核心目的是排除黨的領導；〝公民社會〞主張是要在基層黨組織外建立新的政治勢力；〝新自由主義〞理念反對國家進行宏觀調控；提倡〝西方新聞觀念〞，是反對黨一貫堅持的〝喉舌論〞，要擺脫黨對媒體領導，搞蘇聯當年改革時推行的〝公開化〞，用搞亂輿論來搞亂黨、搞亂社會。

兩個不能否定

文件還表示，「歷史虛無主義〞的要害是針對黨領導下的歷史問題，否認人們已普遍接受的事實，極力貶損和攻擊毛澤東及毛澤東思想，全盤否定毛澤東時期中國共產黨的歷史作用，目的是削弱甚至推翻黨的領導的合法性；歪曲改革開放的種種說法則認為，改革中出現了官僚資產階級、國家資本主義，認為中國改革不徹底，只有進行政治改革才能完善經濟改革等等。

分析人士注意到，圍繞文件精神，《光明日報》還發表〝『兩個不能否定』的重大政治意義〞一文，除強調習近平的〝不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期〞之外，還特別強調習近平的另一個說法，「如果當時否定了毛澤東，我們的黨還站得住嗎？站不住就會天下大亂〞。