江蘇商人在美國法院承認走私武器級碳纖維

Image caption 美國禁止向中國出口武器級碳纖維

江蘇省張家港市40歲商人馬立頌星期四（5月30日）在紐約東區聯邦法院就非法向中國出口武器級碳纖維的指控表示認罪。

路透社報道，如果被定罪，他將面臨最高可能20年的徒刑。

美國檢控方說，今年2月24日，馬立頌向移民和海關執法局(ICE)屬下的國土安全局(Homeland Security Investigations)設立的一個出售包括航空和軍事等高科技商品的網站發信，表示有意購買碳纖維。

假扮商家的聯邦探員隨即和馬立頌通過Skype聯絡。馬立頌表示希望購買多種型號的碳纖維，說要用於製造自行車，電熱毯和魚鉤。

聯邦探員告訴馬立頌，把碳纖維從美國出口到中國，必須得到美國商務部執照。

馬立頌依照聯邦探員的指導，提供了申請執照需要的信息，請聯邦探員代為申請。

3月27日，來到美國的馬立頌在布魯克林和聯邦探員見面，表示自己對T-700、T-800和M55三種型號的碳纖維都很有興趣。

在他只申請了T-700一種型號的執照，而且執照還沒有被批准的情況下，馬立頌用快遞方式將沒有合法執照的T-800碳纖維運出美國，並且在運貨單上填寫虛假信息。

聯邦當局攔截了郵包，在洛杉磯將凖備上飛機回中國的馬立頌逮捕，押解回紐約。

馬立頌的律師海明表示，他的當事人沒有替中國政府或軍方購買這些東西。

路透社引述紐約東區法官羅利塔‧林奇(Loretta Lynch)在一份聲明中說，「今天的裁決說明任何人都不應懷疑美國會使用一切手段包括臥底網絡行動來維護我們國家軍隊的優勢。」

報道說，馬立頌承認違反了《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act）。該法禁止向中國出口T-800碳纖維。